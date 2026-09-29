Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên tàu nước ngoài nghi bị ngạt khí độc trên biển

Vận chuyển bệnh nhân người nước ngoài lên bờ để đưa đi cứu chữa. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 29/9, tàu SAR 272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cập cầu cảng của đơn vị tại phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) hoàn thành nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp, đưa một thuyền viên tàu MSC HERMES III (quốc tịch Liberia) bị bất tỉnh nghi do hít phải khí độc về bờ điều trị an toàn.

Trước đó, ngày 28/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin cứu nạn từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn MSC Việt Nam đề nghị hỗ trợ y tế, cứu nạn khẩn cấp một thuyền viên tàu MSC HERMES III xuất hiện triệu chứng bất thường, nôn ói và rơi vào trạng thái bất tỉnh, tình trạng rất nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.

Tại thời điểm phát yêu cầu cứu nạn, tàu MSC HERMES III (số IMO 9350317) đang trên hành trình về khu vực phao số 0, phường Vũng Tàu để khắc phục và sửa chữa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã hướng dẫn kết nối tư vấn y tế ban đầu; đồng thời lúc 21 giờ 15 phút ngày 28/9 đã điều động tàu tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng SAR 272 (thường trực tại cầu cảng ở phường Phước Thắng) xuất phát thực hiện nhiệm vụ. Cùng đi trên tàu SAR 272 có 2 y sỹ thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm công tác tiếp nhận và cấp cứu y tế tại chỗ cho nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn đã duy trì liên lạc, phối hợp chặt chẽ với tàu MSC HERMES III cùng các cơ quan chức năng liên quan để triển khai phương án tối ưu, rút ngắn thời gian đưa người bị nạn về bờ.

Sáng sớm 29/9, tàu SAR 272 đã cập cầu cảng của đơn vị, bàn giao bệnh nhân cho các cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện tiếp tục cứu chữa./.