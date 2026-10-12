Cứu nạn khẩn cấp ngư dân nghi bị nhồi máu cơ tim trên vùng biển Đà Nẵng

Tàu cứu nạn 631 triển khai cứu nạn thành công ngư dân nghi bị nhồi máu cơ tim. (Ảnh: CÔNG ĐỨC-Vietnam MRCC)

Trước đó, ngày 10/10, Vietnam MRCC tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu QNa 90298 TS về việc ngư dân tên Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1969, trong quá trình hành nghề trên biển, bất ngờ xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, người tím tái. Tàu QNa 90298 TS khi đó đang hoạt động trên vùng biển khu vực Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 292 hải lý về phía đông nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã liên lạc, xác minh tình trạng bệnh nhân và kết nối với Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tư vấn y tế, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong khu vực như Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục hỗ trợ ngư dân bị bệnh.

Trước tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng ngư dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lúc 20 giờ 21 phút ngày 10/10, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn SAR 631 phối hợp 2 bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu bệnh nhân.

Tàu cứu nạn SAR 631 tiếp cận, sơ cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân về bờ. (Ảnh: Vietnam MRCC)

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, đến 9 giờ ngày 11/10, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu QNa 90298 TS và đưa ngư dân bị bệnh lên tàu SAR 631 tiến hành chăm sóc y tế.

Đến 22 giờ 27 phút ngày 11/10, tàu cứu nạn SAR 631 đã đưa bệnh nhân Nguyễn Văn Hải về đến Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu và tiếp tục điều trị.