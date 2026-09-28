Cứu nạn khẩn cấp ngư dân mắc bệnh cách Nha Trang hơn 300 hải lý

Trước đó, ngày 27/9, khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc, xác minh tình trạng bệnh nhân và kết nối với Viện Y học biển Việt Nam để tư vấn y tế. Đồng thời báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng IV Hải Quân tiếp tục hỗ trợ ngư dân bị bệnh.

Trước tình trạng bệnh có nguy cơ đe dọa tính mạng ngư dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lúc 13h42 ngày 27/9/2026, Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 xuất phát từ Nha Trang, Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu bệnh nhân.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, đến 21h42 ngày 27/9/2026, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu QNa 91417 TS và đưa ngư dân bị bệnh lên tàu SAR 273 tiến hành chăm sóc y tế.

Đến 7h54 ngày 28/9/2026, tàu SAR 273 đã đưa bệnh nhân Trần Văn Dũng về đến Nha Trang, Khánh Hòa an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của công tác phối hợp giữa Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và các lực lượng liên quan trong việc tổ chức cứu nạn, kịp thời hỗ trợ các trường hợp thuyền viên, ngư dân trong tình huống khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng khi đang hoạt động trên biển, giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, đóng góp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.