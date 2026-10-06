Cứu nam thanh niên có ý định nhảy lầu tại phường Quy Nhơn Nam

Nhận định tình huống có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã khẩn trương xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH, 1 xe thang cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường ở đường Chế Lan Viên (phường Quy Nhơn Nam).

Khi lực lượng có mặt, nam thanh niên đang ngồi tại khu vực lan can tầng 5 của ngôi nhà 5 tầng, tinh thần không ổn định, không giao tiếp với người thân và lực lượng chức năng. Thiếu tá Hồ Như Quý - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp chỉ huy cứu nạn.

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 1 nhanh chóng có mặt ở hiện trường, tiếp cận nam thanh niên. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng cứu nạn triển khai đệm hơi phía dưới khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời sử dụng xe thang tiếp cận vị trí nam thanh niên. Chỉ huy cứu nạn kiên trì vận động, trấn an, giữ liên lạc để nam thanh niên bình tĩnh, hợp tác với lực lượng chức năng.

Đến khoảng 13 giờ 50 phút, sau thời gian vận động, thuyết phục, nam thanh niên đồng ý rời vị trí nguy hiểm và nhảy xuống đệm hơi được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai bên dưới.

Lực lượng cứu nạn triển khai đệm hơi phía dưới khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố. Ảnh: ĐVCC