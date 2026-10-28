Cứu nam sinh 16 tuổi bị đột quỵ não

Ngày 28/10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa can thiệp thành công, cứu nam bệnh nhân 16 tuổi bị đột quỵ não.

BSCKII. Lê Xuân Cảnh Trưởng Đơn nguyên Điện quang can thiệp thực hiện lấy huyết khối và đặt stent cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là T.T.T. (16 tuổi, trú tại xã Đầm Hà, TP Quảng Ninh), nhập viện sau tai nạn giao thông với vết thương phần mềm vùng cằm và cổ trái dài khoảng 3cm, chảy máu. Sau khi được sơ cứu, khâu cầm máu tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, nam sinh bất ngờ xuất hiện tình trạng nói khó, liệt hoàn toàn nửa người phải, ý thức chậm dần.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn và làm thủ tục chuyển tuyến.

Người bệnh được đặt nội khí quản bảo vệ đường thở và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cấp cứu.

Tại bệnh viện, kết quả chụp cắt lớp vi tính dựng hình mạch máu não xác định động mạch cảnh trong bên trái bị lóc tách, tắc nghẽn hoàn toàn, đồng thời đã có dấu hiệu nhồi máu não.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp tiến hành hội chẩn, quyết định can thiệp tái thông mạch máu bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

BSCKII Lê Xuân Cảnh, Trưởng Đơn nguyên Điện quang can thiệp cùng ê-kíp thực hiện lấy huyết khối, tái thông các động mạch não bị tắc, đồng thời đặt 2 stent để xử lý tổn thương lóc tách kéo dài tại động mạch cảnh trong trái.

Kết quả chụp kiểm tra sau can thiệp cho thấy hệ thống mạch máu nội sọ đã được tái thông hoàn toàn. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Đơn nguyên Đột quỵ. Một tuần sau, sức khỏe nam sinh cải thiện rõ rệt, sức cơ nửa người phải đạt 4/5, có thể đi lại, ăn uống và nuốt tốt.

Bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ kiểm tra sức khỏe nam bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, lóc tách động mạch cảnh là tình trạng lớp trong cùng của thành mạch bị rách, khiến máu luồn vào giữa các lớp thành mạch, gây hẹp hoặc tắc lòng mạch. Tình trạng này có thể dẫn đến hình thành huyết khối, cản trở dòng máu lên não, gây đột quỵ thiếu máu não cấp với các biểu hiện như nói khó, yếu hoặc liệt tay chân, rối loạn ý thức.

Đáng chú ý, tổn thương mạch máu sau chấn thương vùng cổ có thể diễn biến âm thầm. Người bệnh ban đầu vẫn tỉnh táo, không xuất hiện triệu chứng thần kinh nhưng sau đó đột ngột bị đột quỵ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan sau tai nạn giao thông, đặc biệt khi có chấn thương vùng đầu, mặt hoặc cổ. Dù vết thương bên ngoài không lớn, người bệnh vẫn có nguy cơ bị tổn thương mạch máu bên trong.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt tay chân một bên, mất thăng bằng, lơ mơ, rối loạn ý thức, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ.

Các bác sĩ lưu ý, tuyệt đối không chờ triệu chứng tự thuyên giảm hoặc tự điều trị tại nhà, bởi mỗi phút chậm trễ có thể làm tăng mức độ tổn thương não và nguy cơ để lại di chứng.