Cứu mẹ con thai phụ 30 tuần xoắn buồng trứng hoại tử

Buồng trứng xoắn, chuyển màu thâm đen

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, các bác sĩ Khoa Phụ sản vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công một trường hợp xoắn phần phụ ở sản phụ mang thai 30 tuần 1 ngày. Đáng chú ý, khối buồng trứng đã chuyển màu thâm đen do tình trạng tắc nghẽn mạch máu, tiềm ẩn nguy cơ hoại tử.

Theo đó, sản phụ D.T.T. (26 tuổi, trú tại Sơn Thủy, Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng đau bụng cấp. Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ xác định người bệnh bị xoắn phần phụ bên trái khi thai đã ở tuần thứ 30.

Đây là tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp bởi bệnh lý không chỉ đe dọa chức năng buồng trứng mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn cho thai nhi. Đặc biệt, tình trạng xoắn khiến mạch máu nuôi buồng trứng bị chèn ép, cản trở tuần hoàn. Nếu không được tháo xoắn kịp thời, mô buồng trứng có thể tổn thương không hồi phục, dẫn đến hoại tử.

Bác sĩ siêu âm cho thai phụ - Ảnh BVCC

Trước tình trạng của sản phụ, ê-kíp Khoa Phụ sản quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Thách thức lớn trong ca mổ là tử cung đã phát triển lớn ở tuần thai thứ 30, khiến không gian thao tác trong ổ bụng bị hạn chế. Các bác sĩ phải xử trí thận trọng, vừa giải quyết tình trạng xoắn, vừa hạn chế tác động đến thai kỳ.

Trong quá trình phẫu thuật, hình ảnh nội soi cho thấy khối buồng trứng đã xoắn và chuyển màu thâm đen. Ê-kíp tiến hành tháo xoắn. Sau thao tác này, dòng máu được tái thông, khối phần phụ dần chuyển sang màu hồng hào. Nhờ đó, các bác sĩ bảo tồn được buồng trứng thay vì phải cắt bỏ.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với người bệnh, bởi bảo tồn được buồng trứng đồng nghĩa với việc duy trì chức năng của cơ quan sinh sản. Đồng thời, việc xử trí kịp thời cũng hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Khối buồng trứng xoắn tím đen - Ảnh BVCC

Đau bụng đột ngột, không nên chủ quan

Các chuyên gia sản phụ khoa cho biết, xoắn buồng trứng là tình trạng buồng trứng bị xoay quanh trục dây chằng nâng đỡ, kéo theo các mạch máu nuôi dưỡng bị chèn ép hoặc xoắn vặn. Hậu quả là máu đến buồng trứng bị cản trở, gây phù nề, thiếu máu và có thể tiến triển thành hoại tử nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh có thể gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt ở người có u nang hoặc khối u buồng trứng. Những khối u làm thay đổi kích thước, trọng lượng và vị trí giải phẫu của buồng trứng, khiến cơ quan này dễ bị xoay vặn hơn.

Thai kỳ cũng là một yếu tố liên quan đến nguy cơ xoắn phần phụ. Sự thay đổi kích thước buồng trứng cùng với tình trạng các mô nâng đỡ trở nên lỏng lẻo hơn có thể làm tăng khả năng xoắn. Vì vậy, tình trạng này vẫn có thể xảy ra ngay cả khi thai đã lớn.

Triệu chứng điển hình của xoắn buồng trứng là đau bụng đột ngột, thường khu trú ở một bên vùng bụng dưới. Cơn đau có thể liên tục, dữ dội, không thuyên giảm hoặc tái diễn. Người bệnh cũng có thể buồn nôn, nôn; một số trường hợp xuất hiện sốt khi bệnh tiến triển muộn và có biến chứng hoại tử.

Bác sĩ thăm và tư vấn cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Điều đáng lưu ý là biểu hiện của xoắn buồng trứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu hoặc những nguyên nhân gây đau bụng cấp khác. Ở phụ nữ mang thai, việc xác định nguyên nhân đau bụng càng cần được thực hiện thận trọng để tránh bỏ sót tình trạng cấp cứu.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính đối với xoắn buồng trứng. Tùy tình trạng tổn thương và thời điểm can thiệp, bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật nội soi tháo xoắn nhằm khôi phục tuần hoàn và bảo tồn buồng trứng. Nếu mô buồng trứng đã hoại tử không hồi phục, người bệnh có thể phải phẫu thuật cắt bỏ phần tổn thương.

"Phụ nữ trong thai kỳ khi xuất hiện đau bụng bất thường, dù âm ỉ hay đột ngột dữ dội, đều không nên chủ quan hoặc tự ý dùng thuốc điều trị tại nhà. Cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Sản để được thăm khám, siêu âm và xử trí kịp thời.

Đối với phụ nữ có u nang buồng trứng hoặc từng được phát hiện bất thường tại phần phụ, việc theo dõi và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ cũng rất cần thiết.

Phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ hoại tử, bảo tồn chức năng sinh sản và giảm thiểu những ảnh hưởng không mong muốn đến thai kỳ", các bác sĩ khuyến cáo.

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