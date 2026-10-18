Cứu mẹ con sản phụ mang khối u xơ tử cung lớn

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc u xơ tử cung kích thước lớn cho sản phụ có nhiều yếu tố nguy cơ cao, giúp em bé chào đời an toàn và bảo tồn tử cung cho người mẹ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC

Sản phụ 36 tuổi, mang thai ở tuần thứ 36, có tiền sử hai lần sinh mổ. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện sản phụ có khối u xơ tử cung kích thước 15x15cm, kèm tình trạng dây rốn bám màng. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ biến chứng trong quá trình phẫu thuật lấy thai, đặc biệt là băng huyết và tổn thương mạch máu.

Theo BS.CKII Vũ Thị Dung, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết sản phụ có nhiều nguy cơ, việc phẫu thuật càng trở nên phức tạp, đòi hỏi ê-kíp phải tính toán kỹ lưỡng phương án xử trí.

Khối u xơ kích thước lớn gây chèn ép, làm biến dạng tử cung, tăng nguy cơ đờ tử cung và băng huyết sau sinh. Trong khi đó, tình trạng dây rốn bám màng giống như quả bom nổ chậm, các mạch máu nuôi thai trên màng ối rất mỏng manh, dễ bị tổn thương nếu thao tác phẫu thuật không thận trọng.

Trước những nguy cơ này, các bác sĩ xác định việc kiểm soát chảy máu là yếu tố quyết định thành công của ca phẫu thuật. Trong trường hợp xuất huyết nghiêm trọng không thể kiểm soát, sản phụ có thể phải cắt tử cung để bảo toàn tính mạng.

Tuy nhiên, ê-kíp phẫu thuật đặt mục tiêu vừa bảo đảm an toàn cho mẹ và bé, vừa cố gắng bảo tồn tử cung cho sản phụ. Trong quá trình phẫu thuật, khối u xơ lớn chiếm phần đáng kể diện tích tử cung, gây khó khăn cho việc xác định vị trí mở tử cung lấy thai.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật viên phải thận trọng tìm khoảng trống an toàn trên cơ tử cung, tránh làm tổn thương hệ thống mạch máu liên quan đến dây rốn bám màng. Sau những thao tác chính xác, bé gái được đưa ra ngoài an toàn, cất tiếng khóc chào đời.

Tuy nhiên, thử thách đối với ê-kíp chưa dừng lại. Sau khi lấy thai, các bác sĩ tiếp tục tiến hành bóc tách khối u xơ tử cung kích thước 15x15cm.

Trong quá trình bóc u, vùng cơ tử cung bị giãn mỏng xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều. Trước diễn biến này, ê-kíp nhanh chóng triển khai đồng thời các biện pháp cầm máu, sử dụng thuốc tăng co hồi tử cung, ép vòng và khâu thắt động mạch nhằm kiểm soát các mạch máu tăng sinh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê-kíp, tình trạng chảy máu được kiểm soát, tử cung được bảo tồn. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 60 phút, giúp sản phụ vượt qua những nguy cơ trong quá trình sinh nở, đồng thời đón em bé chào đời an toàn.