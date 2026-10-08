Cựu lãnh đạo tình báo Đức bị bắt với cáo buộc 'gián điệp phản quốc'

Ông Hanning (80 tuổi) từng giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) giai đoạn 1998 - 2005.

Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố Liên bang Đức, cơ quan này đang tình nghi ông Hanning phạm tội “gián điệp phản quốc, chiếm đoạt bí mật nhà nước và âm mưu phản quốc”. Cáo buộc xuất phát từ việc ông có liên lạc với các cơ quan tình báo nước ngoài kể từ năm 2010, thời điểm ông đã rời nhiệm sở và hoạt động với tư cách cố vấn tư nhân.

Cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Đức, August Hanning. Ảnh: GI

Ông Hanning đã bị bắt giữ tại Bad Toelz-Wolfratshausen, miền Nam nước Đức. Ông bị cáo buộc thu thập khoảng 2.000 tài liệu mật từ Manfred D. - một cựu cục trưởng. Nhân vật này cũng vừa bị bắt giữ hôm thứ Ba tại Steinfurt với cáo buộc tiếp tay cho hoạt động gián điệp và âm mưu phản quốc.

Tuy nhiên, Văn phòng Công tố Liên bang Đức không tiết lộ hai cựu quan chức này đã làm gián điệp hay tuồn thông tin mật cho cơ quan tình báo ngoại quốc nào.