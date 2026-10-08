Cựu lãnh đạo tình báo Đức bị bắt vì nghi phản quốc

August Hanning, cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND), đã bị bắt ngày 6/10 với cáo buộc liên quan đến gián điệp, chiếm đoạt bí mật quốc gia và âm mưu phản quốc.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết, ông Hanning, 80 tuổi, bị tình nghi đã nhận và sử dụng trái phép nhiều tài liệu mật của BND sau khi rời cơ quan này.

Hanning lãnh đạo BND từ năm 1998 đến 2005, sau đó giữ chức Thứ trưởng Nội vụ Đức trước khi chuyển sang lĩnh vực tư vấn an ninh.

Cùng bị bắt với Hanning là Manfred D., cựu chánh văn phòng của ông. Người này tiếp tục làm việc tại BND và từng giữ vị trí chánh văn phòng cho nhiều lãnh đạo cơ quan này từ năm 2012 đến tháng 3/2026, qua đó có quyền tiếp cận lượng lớn thông tin mật.

Theo các công tố viên, Hanning và Manfred D. được cho là đã thỏa thuận từ năm 2010 để Manfred D. cung cấp thông tin tình báo cho Hanning để đổi lấy tiền.

Trong nhiều năm, khoảng 2.000 tài liệu được cho là đã được chuyển giao, trong đó có nhiều tài liệu chỉ dành cho sử dụng nội bộ BND và các bản báo cáo tình báo cấp cao trình lãnh đạo Đức.

Ông Hanning bị cáo buộc sử dụng những thông tin này trong hoạt động tư vấn tư nhân. Các nhà điều tra cũng nghi ông duy trì liên lạc với nhân viên của một cơ quan tình báo nước ngoài, và từng sử dụng thông tin mật để chuẩn bị một bản phân tích cho người này.

Nhà chức trách Đức chưa công bố cơ quan tình báo nước ngoài nào liên quan và cho biết chưa rõ bản phân tích có thực sự được chuyển tới người nhận hay không.

Vụ án được phát hiện trong quá trình điều tra một vụ án khác liên quan doanh nhân Christina Block. Khi khám xét nơi ở của Hanning, các điều tra viên phát hiện thiết bị lưu trữ chứa tài liệu mật của BND, từ đó mở rộng cuộc điều tra.

Một số tài liệu bị nghi rò rỉ chứa thông tin về chương trình hạt nhân Iran, lực lượng vũ trang Nga và các cuộc họp tình báo cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng Đức.

Do một phần thông tin có nguồn gốc từ các cơ quan tình báo đối tác nước ngoài, vụ việc làm dấy lên lo ngại về mức độ ảnh hưởng đối với lòng tin giữa Đức và các đồng minh.

Lãnh đạo BND Martin Jaeger cho biết, cơ quan này đã mở cuộc điều tra nội bộ quy mô lớn ngay khi xuất hiện nghi vấn, nhấn mạnh rằng không thể có sự thỏa hiệp đối với an ninh nội bộ.

Vụ bắt Hanning gây chấn động tại Đức bởi đây là một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất từng nhằm vào một cựu lãnh đạo BND.

Tuy nhiên, các cáo buộc vẫn đang được điều tra và Hanning chưa bị kết tội.