Cựu lãnh đạo Techcombank làm quyền tổng giám đốc VietBank

Ông Dương Nhất Nguyên – Chủ tịch HĐQT Vietbank trao quyết định bổ nhiệm cho ông Chester Gorski. Ảnh: VBB.

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, HoSE: VBB) đã bổ nhiệm ông Chester Gorski làm Quyền Tổng giám đốc VietBank kể từ ngày 29/9/2026.

Trước khi được giao nhiệm vụ điều hành ngân hàng ở vị trí quyền tổng giám đốc, ông Chester Gorski mới được VietBank bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc từ ngày 18/9 vừa qua.

Theo VietBank, việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Theo hồ sơ nhân sự do ngân hàng công bố, ông Chester Gorski sinh năm 1965, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kinh tế học, marketing và chiến lược tại Đại học Chicago (Mỹ); và là cử nhân Khoa học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh và phân tích hệ thống tại Đại học Taylor (Mỹ).

Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, công nghệ, vận hành, chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Mỹ và Việt Nam.

Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng giữ vị trí Giám đốc Chuyển đổi và Giám đốc Công nghệ và Vận hành (CTOO) tại Techcombank.

Ông cũng từng đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo, điều hành và cố vấn cấp cao tại Anthem (công ty bảo hiểm y tế/chăm sóc sức khỏe), Wells Fargo (tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia), Aon Corporation ( tập đoàn môi giới bảo hiểm và tư vấn quản trị rủi ro) và Sallie Mae (tập đoàn tài chính cho vay giáo dục),…

Tính tới thời điểm hiện tại, ban điều hành của Vietbank gồm có 4 thành viên, gồm ông Chester Gorski quyền tổng giám đốc, ông Phạm Linh và bà Trần Thị Ngọc Lý phó tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thúy Minh là kế toán trưởng kiêm giám đốc phòng kế toán tổng hợp - khối tài chính.

Về hoạt động kinh doanh tại Vietbank, trong năm 2026, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 230.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng dự kiến đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 23,6%; tổng huy động vốn đạt 155.000 tỷ đồng, tăng gần 24%.Vietbank cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37% so với kết quả năm 2025.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26% và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.