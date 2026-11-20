Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ANTĐ

Trong ngày xét xử thứ 2, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị hình phạt đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes của bị cáo Lê Thanh Thản thực hiện Dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ) có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... dẫn đến không đủ điều kiện cấp “sổ đỏ”, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở diễn ra xảy ra trong thời gian dài.

Đối với nhóm cựu cán bộ của UBND phường Kiến Hưng (cũ), cáo trạng xác định các bị cáo: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó chủ tịch), Bùi Văn Bằng (cựu Phó chủ tịch) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng cũ) đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện vi phạm và ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: ANTĐ

Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Đỗ Văn Hưng cho biết, thời điểm đó không được giao nhiệm vụ kiểm tra công trình dự án CT6 Kiến Hưng và các bị cáo liên quan không được vào bên trong công trường để kiểm tra, do chủ đầu tư không hợp tác. Bị cáo Hưng cho rằng bản thân đã báo cáo quận việc này nhưng không được chỉ đạo gì; phường đã nỗ lực làm hết trách nhiệm, vượt ngoài năng lực, khả năng của địa phương.

Do đó, bị cáo Hưng cho rằng việc truy tố bị cáo là không đúng người và mong HĐXX xem xét khách quan, toàn diện, cho bị cáo cũng như 4 bị cáo khác là các cựu cán bộ phường Kiến Hưng, cán bộ quận Hà Đông (cũ) được áp dụng quy định của pháp luật, không truy cứu trách nhiệm hình sự với các bị cáo.

Tương tự, bị cáo Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng) cũng khai bị cáo và các đồng nghiệp không được giao nhiệm vụ kiểm tra Dự án CT6 Kiến Hưng, cũng không vào kiểm tra được. Bị cáo Bằng cho rằng bản thân không được giao nhiệm vụ nên việc truy tố bị cáo là không đúng người và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để xem xét lại.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức; làm suy giảm lòng tin của người dân đối với hoạt động quản lý của chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho những người mua nhà tại dự án.

Đại diện Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để lừa dối khách hàng mua căn hộ, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại xảy ra tại dự án.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm; đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội: "Lừa dối khách hàng".

Đối với nhóm bị cáo bị xét xử về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", đại diện Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo: Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Các bị cáo không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm, dẫn đến không phát hiện được những sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông (cũ) xử lý, ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, đại diện Viện Kiểm sát cũng xác định 2 bị cáo Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Do đó, Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo: Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Duy Uyển và Nguyễn Văn Năm cùng mức án từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh trên, bị cáo Vương Đăng Quân bị đề nghị mức án từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.