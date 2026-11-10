Cựu lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa trong vụ nhận hối lộ hơn 3,8 tỉ đồng

Trước đó, ngày 8/7/2026, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Tuy nhiên, sau gần một ngày làm việc, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án.

Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Vũ Quang Huy được phân công làm Chủ tọa phiên tòa.

Trong số 16 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 11 bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên thuộc Sở Y tế TP Hà Nội và các đơn vị trực thuộc.

Trong đó, 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân gồm: Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó Trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó Trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (SN 1988, cựu chuyên viên), Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cựu cán bộ), Vũ Việt Phong (SN 1972, cựu cán bộ), Đỗ Đình Long (SN 1995, cựu chuyên viên) và Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1962, cán bộ hưu trí).

3 bị cáo còn lại thuộc Sở Y tế TP Hà Nội và các đơn vị trực thuộc gồm: Ngô Thị Hồng Phương (SN 1969, cựu chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (SN 1985, cựu nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) và Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe).

Các bị cáo Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Huy, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương và Ngô Thị Hồng Phương bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 7 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thúy Hằng, đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Để thực hiện nhiệm vụ, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn thẩm định, trực tiếp kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Quá trình thực hiện, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn muốn được cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động.

Các bị cáo đứng nghe đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng.

Do đó, đại diện các cơ sở này đã liên hệ với những người làm dịch vụ môi giới để thực hiện thủ tục xin cấp phép. Mức giá thỏa thuận dao động từ 15 - 20 triệu đồng đối với một giấy chứng nhận GPP; từ 30 - 50 triệu đồng đối với giấy chứng nhận GDP và từ 60 - 70 triệu đồng đối với giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng môi giới móc nối với cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, thỏa thuận đưa tiền để được “tạo điều kiện” trong quá trình thẩm định. Đổi lại, các cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua những vi phạm về điều kiện hoạt động, giúp các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh chóng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2024, một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế TP Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các cơ sở được cấp giấy chứng nhận GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Huy, với vai trò thành viên đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2024 đã trực tiếp nhận gần 1,7 tỉ đồng từ 3 đối tượng môi giới để bỏ qua vi phạm, ghi giảm số lỗi, tạo điều kiện cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Cũng với thủ đoạn trên, bị cáo Đỗ Đình Long bị cáo buộc đã trực tiếp nhận gần 320 triệu đồng từ 3 đối tượng môi giới để tạo điều kiện cấp phép cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Quang cảnh phiên tòa.