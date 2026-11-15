Cựu kỹ sư trực thăng khả năng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Đức

Bà Ilse Aigner. Ảnh: EPA

Đường tới ghế nguyên thủ quốc gia không có trở ngại

Theo báo The Guardian, kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Đức đã có 12 đời tổng thống và tất cả đều là nam giới. Giờ đây, lần đầu tiên, Đức đang đứng trước cơ hội có một nữ nguyên thủ quốc gia.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), trong tuần này đã đề cử bà Aigner, 61 tuổi làm ứng viên cho vị trí tổng thống sau nhiều tháng đồn đoán. Ông tuyên bố đã đến lúc một phụ nữ đảm nhận cương vị này.

Nếu được bầu vào tháng 1 tới, bà Aigner sẽ kế nhiệm ông Frank-Walter Steinmeier. Đây là vị trí chủ yếu mang tính nghi lễ nhưng vẫn là chức vụ nhà nước cao nhất của Đức. Bà hiện nhận được sự ủng hộ không chỉ từ CDU của ông Merz mà còn từ đối tác liên minh là đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Xanh đối lập. Vì vậy, con đường trở thành tổng thống của bà gần như không có trở ngại đáng kể nào.

Nhiều người tỏ ra phấn khích trước triển vọng này. Jorg Thadeusz, cây bút theo khuynh hướng tự do, đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng với phong cách châm biếm, đã thể hiện sự ủng hộ dành cho bà Aigner bằng cách xăm tên Ilse lên tay trái.

Những hình ảnh ông để lộ hình xăm trên truyền hình trong tuần này đã trở thành tin tức nổi bật. Truyền thông Đức sử dụng cụm từ “làn sóng Aigner" để mô tả sự hưởng ứng bất ngờ dành cho nữ chính trị gia Công giáo người Bavaria này, ít nhất là trong giới chính trị.

“Ilse Aigner là... một ứng viên mà vào thời điểm hiện tại, thực sự có thể mang lại những điều tốt đẹp cho nước Đức”, ông Thadeusz nhận xét. Nhà báo này cho rằng, không giống những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu đang chia rẽ đất nước bằng khẩu hiệu “Nước Đức trên hết”, bà Aigner đại diện cho một quan niệm về Heimat (quê hương) không gắn với những yếu tố văn hóa dân gian đơn thuần, cũng không bị biến thành khẩu hiệu đấu tranh chính trị.

Jorg Thadeusz, cây bút theo khuynh hướng tự do xăm tên Ilse lên tay trái. Ảnh: RTL

Tuy nhiên, không phải ai cũng chia sẻ sự hào hứng với ông Thadeusz. Mối quan hệ giữa bà Aigner và đảng dân túy Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lực lượng đối lập lớn nhất tại Quốc hội Đức, đã khởi đầu đầy trắc trở trong tuần này, sau khi bà từ chối yêu cầu xuất hiện trước AfD với tư cách là một ứng cử viên.

Alice Weidel, đồng lãnh đạo AfD và là nữ chính trị gia nổi bật nhất trên chính trường Đức, cáo buộc bà Aigner không tôn trọng “văn hóa và phép tắc dân chủ”, cũng như “hàng triệu cử tri mà chúng tôi đại diện”.

Ứng viên Tổng thống biết sửa trực thăng

Dù từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp từ năm 2008-2013 dưới thời Thủ tướng Angela Merkel, bà Aigner không phải là cái tên quen thuộc với đông đảo công chúng. Bà bắt đầu tham gia chính trường địa phương cách đây 30 năm và trở thành nghị sĩ Quốc hội Đức năm 1998. Thay vì sở hữu tấm bằng đại học vốn thường được coi là điều kiện tiên quyết, bà có bằng kỹ sư điện, chuyên ngành chế tạo trực thăng. Đây cũng là công việc bà từng làm trước khi bước chân vào chính trường.

“Bà ấy sẽ là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức có thể tự tay sửa chữa một chiếc trực thăng của chính phủ”, ông Thadeusz hài hước nhận xét trong tuần này.

Trong bài phát biểu khi được đề cử tuần này, bà Aigner bày tỏ hy vọng bản thân sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những người Đức có khát vọng vươn lên. “Là người phụ nữ đầu tiên sẽ đảm nhận chức vụ nhà nước cao nhất, tôi mong muốn bản thân và xuất thân của mình trở thành biểu tượng cho lời hứa về cơ hội thăng tiến trong xã hội nước ta”, bà nói.

Bà Aigner từng công khai chia sẻ về việc sống sót sau hai lần được chẩn đoán mắc khối u nghiêm trọng: một khối u trong tủy sống khi bà 17 tuổi và ung thư tuyến giáp ở độ tuổi 40, khi đang giữ chức bộ trưởng. Theo bà, những trải nghiệm này đã mang lại cho bà góc nhìn sâu sắc hơn trên cương vị một chính trị gia.

Bà Aigner vẫn sinh sống tại Feldkirchen-Westerham, thị trấn có khoảng 10.000 dân thuộc bang Bavaria, nơi cha mẹ bà từng điều hành một cửa hàng đồ điện tử. Tại đây, bà sống trong một ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1970, cùng với ba chị gái và con cháu của họ.

Người dân địa phương trìu mến gọi bà là “Ilse của chúng tôi” và cho biết bà thường xuyên tham dự các lễ hội, sự kiện của thị trấn. Một cư dân kể rằng bà thường đi xe đạp, “dù là đến cửa hàng thịt, tiệm bánh hay dự lễ khánh thành một trang trại điện gió mới”.