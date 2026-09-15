Cựu kỹ sư Google DeepMind: AI có thể 'tiêu diệt loài người'

Ông Chughtai viết trên mạng xã hội X hôm 14/9: “Tôi vừa mới thôi việc tại Google DeepMind, nơi tôi làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu an toàn và sự phù hợp của Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AGI). Tôi thực sự tin rằng AI có tiềm năng giết chết tất cả chúng ta, và chúng ta có thể sắp hết thời gian để tránh kết cục này”.

Ông Chughtai cho rằng nguy cơ từ AI vẫn có thể được kiểm soát, nhưng điều này đòi hỏi các công ty phải phối hợp với nhau thay vì chạy đua phát triển những hệ thống ngày càng mạnh.

“Chúng ta cần điều chỉnh tốc độ phát triển AI sao cho xã hội có thể chấp nhận được, để những rủi ro tiềm ẩn có thể được giải quyết trước khi gây ra những thiệt hại nghiêm trọng”, ông nói.

Cựu kỹ sư Google DeepMind cảnh báo AI có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ảnh: Unsplash

Ông Chughtai từng nghiên cứu về an toàn và khả năng kiểm soát AGI tại Google DeepMind. Theo hồ sơ LinkedIn, ông làm kỹ sư nghiên cứu tại công ty và rời đi vào tháng 7/2026. Ông cũng từng là đồng tác giả của nhiều nghiên cứu trong thời gian làm việc tại đây.

Phát biểu của ông Chughtai được đưa ra sau một loạt cảnh báo từ các nhà nghiên cứu AI về nguy cơ phát triển những hệ thống ngày càng mạnh mà không có đủ biện pháp kiểm soát.

Tuần trước, nhà nghiên cứu Jacob Coxon của Anthropic tuyên bố từ chức. Ông cho biết một trong những lý do là những người phát triển AI thực sự tin công nghệ này có thể gây ra thảm họa cho nhân loại vào cuối thập kỷ.

Nhà nghiên cứu Evan Hubinger sau đó đồng tình với nhận định trên và cho rằng có hơn 10% khả năng AI có thể tiêu diệt toàn bộ loài người trong 10 năm tới.

Cuối tuần qua, CEO Anthropic Dario Amodei cũng kêu gọi các công ty làm chậm quá trình phát triển những hệ thống AI tiên tiến. Lời kêu gọi này nhận được sự ủng hộ hiếm hoi từ Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman, đồng thời làm dấy lên tranh luận về những cảnh báo ngày càng bi quan đối với tương lai AI.

Trong khi nhiều nhà nghiên cứu kêu gọi thận trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ AI và cho rằng lời kêu gọi tăng cường kiểm soát ngành công nghiệp này là một “trò lừa bịp”.