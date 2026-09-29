Cứu kịp thời thuyền viên tàu MSC HERMES III bị chấn thương trên biển

Cán Bộ quân ý Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh kiểm tra tình trạng sức khỏe cho thuyền viên.

Trước đó, tối 28/9, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh nhận được thông báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III về sự cố xảy ra trên tàu MSC HERMES III, quốc tịch Liberia, đang hành trình từ Hong Kong đi Jakarta (Indonesia). Tàu gặp sự cố tại hệ thống hộp hút nước biển vào buồng máy, khiến tàu mất khả năng điều động và trôi dạt tại khu vực có tọa độ 11°45'N - 112°00'E, cách Vũng Tàu khoảng 66 hải lý về hướng Đông Đông Bắc.

Tàu Boka Guard, quốc tịch Malta, được điều động hỗ trợ lai dắt MSC HERMES III về khu neo Vũng Tàu. Dự kiến sau đó, tàu được đưa về cảng Phước An, Đồng Nai để sửa chữa.

Trong quá trình lai dắt, một thuyền viên trên tàu MSC HERMES III bị ngã, chấn thương đầu nghiêm trọng. Nạn nhân có dấu hiệu bất tỉnh, nghi hít phải khí độc và cần được cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lúc 19 giờ 45, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn. Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chính ủy BĐBP Thành phố và Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BĐBP Thành phố trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp cứu nạn.

Đồn Biên phòng Chí Linh được chỉ đạo cử 2 cán bộ, gồm 1 quân y và 1 cán bộ, phối hợp với tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III lên đường làm nhiệm vụ.

Đúng 21 giờ ngày 28/9, tàu SAR 272 xuất phát, khẩn trương tiếp cận tàu MSC HERMES III. Đến 2 giờ 40 ngày 29/9, tàu SAR 272 tiếp cận được tàu bị nạn. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu, hỗ trợ y tế cho thuyền viên và đưa nạn nhân về bờ.

Đến 6 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 272 cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III. Thời điểm được đưa vào bờ, thuyền viên vẫn trong tình trạng bất tỉnh, phải thở oxy và cần tiếp tục được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Kịp thời đưa thuyền viên bị nạn vào bờ cấp cứu.

Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận, bàn giao thuyền viên bị nạn cho đại diện Công ty Cổ phần Kết nối xanh Việt Nam, đơn vị đại diện cho chủ tàu MSC HERMES III.

Sau đó, thuyền viên được đưa đến Bệnh viện Pháp Việt tại phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành các thủ tục nhập cảnh cho thuyền viên theo quy định.

Việc khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức cứu nạn xuyên đêm và kịp thời đưa thuyền viên bị nạn vào bờ cấp cứu góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên, đồng thời thể hiện sự chủ động, phối hợp của các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển.