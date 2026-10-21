Cứu kịp thời bệnh nhân bị thủng tim

Nam bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Ảnh: D.N.

Ngày 21/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, nam bệnh nhân N.V.T. (33 tuổi, ở xã Ninh Sơn) được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, huyết áp tụt và tĩnh mạch cổ nổi, với nhiều vết thương trước xương ức và ngực phải, trong đó có vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Siêu âm cấp cứu ghi nhận tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh do mất máu cấp và chèn ép tim cấp. Sau thăm khám và hội chẩn viện, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, chỉ định thực hiện ngay ca mổ cứu bệnh nhân.

Với sự phối hợp của Khoa Huyết học – Truyền máu và Khoa Gây mê hồi sức, ê-kíp Ngoại Tổng hợp đã tiến hành phẫu thuật mở ngực phải, ghi nhận khoảng 1000ml máu cục và máu loãng trong khoang màng phổi, màng tim chứa nhiều máu, tim đập yếu.

Ê-kíp tiếp tục mở cửa sổ màng tim, lấy ra khoảng 120ml máu cục và máu loãng, huyết áp bệnh nhân ổn định trở lại. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt.

Trước đó, bệnh viện cũng đã tiếp nhận và cứu sống nhiều trường hợp tương tự. Theo các bác sĩ, vết thương tim là tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, thuộc nhóm cấp cứu tối khẩn trong ngoại khoa. Việc xử trí đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, cùng khả năng đánh giá tình trạng người bệnh và đưa ra quyết định chính xác, kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.