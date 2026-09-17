Theo cáo trạng, Lê Thị Phi Khanh là kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), được giao nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra và báo cáo các vấn đề tài chính liên quan đến tiền, tài sản, vật chứng do đơn vị quản lý.

Bị cáo Lê Thị Phi Khanh tại phiên toà.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ ngày 6/7/2021 đến ngày 25/12/2024, Khanh đã nhiều lần lập hồ sơ, chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ).

19 lần làm giả chứng từ, chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, Khanh đã 19 lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế cũ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đến tài khoản của bà Lê Thị Thanh Tuyền tại Vietcombank Chi nhánh Huế.

Để thực hiện hành vi, Khanh làm giả các thủ tục gồm Quyết định chuyển tiền thi hành án, Giấy xử lý tiền tạm giữ và Ủy nhiệm chi.

Khanh soạn thảo nội dung trên máy tính, in tài liệu rồi cắt, ghép phần bên dưới của các quyết định, giấy chuyển tiền đã được lập trước đó. Sau đó, bị cáo scan thành bản hoàn chỉnh có nội dung, chữ ký của chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án và con dấu của đơn vị.

Từ các chứng từ giả, Khanh lập Ủy nhiệm chi tương ứng rồi đưa lên hệ thống mạng Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện quy trình ký số.

Đáng chú ý, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, khi chủ tài khoản không có mặt tại phòng làm việc, Khanh đã sử dụng máy tính và thiết bị ngoại vi để thực hiện ký số vào các Ủy nhiệm chi.

Sau khi được ký số, chứng từ được chuyển trên hệ thống, Kho bạc Nhà nước phê duyệt và thực hiện việc chuyển tiền.

Phiên toà xét xử cựu kế toán Cục Thi hành án dân sự chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Khanh đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,8 đồng. Trong số tiền này, Khanh đưa cho bà Lê Thị Thanh Tuyền hơn 12 triệu đồng, số tiền còn lại bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, Khanh đã nộp 542,5 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Những người liên quan cũng tự nguyện nộp tiền khắc phục, gồm ông Phan Thanh Hải 100 triệu đồng, ông Phan Công Hiền 100 triệu đồng, ông Hoàng Thế Hùng 600 triệu đồng và bà Lê Thị Thanh Tuyền 18 triệu đồng.

Những người liên quan được kiến nghị xử lý trách nhiệm

Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định các ông Phan Thanh Hải, Phan Công Hiền và Hoàng Thế Hùng, là những người được ủy quyền làm chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án trong các giai đoạn khác nhau, đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, phê duyệt và quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số.

Những sơ hở này tạo điều kiện để Khanh lợi dụng thực hiện việc ký số các Ủy nhiệm chi, qua đó chiếm đoạt tiền.

Tuy nhiên, những người này chỉ được ủy quyền làm chủ tài khoản trong từng giai đoạn nhất định, không liên tục và hành vi thiếu trách nhiệm không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại.

Do đó, cơ quan điều tra xác định chưa có căn cứ xử lý hình sự và kiến nghị lãnh đạo THADS TP Huế xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền, cơ quan điều tra xác định bà có hành vi nhận và chuyển tiền cho Khanh nhưng bị hạn chế khả năng nhận thức, đồng thời không biết số tiền được chuyển đến là tiền do phạm tội mà có. Vì vậy, hành vi của bà Tuyền không cấu thành tội phạm và không bị xử lý hình sự.

Đối với cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Phòng Kế toán Kho bạc Nhà nước khu vực 13), cơ quan điều tra xác định việc kiểm soát chi chưa hết trách nhiệm, dẫn đến phê duyệt các Ủy nhiệm chi có sai sót về đối tượng. Ngày 19/3/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có kiến nghị Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực 13 rút kinh nghiệm, phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và lời khai của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Phi Khanh 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.