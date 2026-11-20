Ban tổ chức tặng hoa cho các đồng chí từng tham gia giảng dạy Khóa 15.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn ôn lại chặng đường 40 năm công tác, cống hiến của các thế hệ học viên. Tháng 9-1983, hơn 350 học viên nhập học tại Trường Sĩ quan Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng), được đào tạo ba chuyên ngành: Chỉ huy - Tham mưu, Chính trị và Trinh sát. Sau khi tốt nghiệp năm 1986, các sĩ quan được phân công về những địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới phía Bắc và Tây Nam. Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, các đồng chí đã kiên cường bám địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, có những người đã anh dũng hy sinh, để lại một phần xương máu nơi biên cương Tổ quốc.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng tri ân những người vợ, hậu phương đã âm thầm vun vén gia đình, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái, làm điểm tựa để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cựu học viên Khóa 15 đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời thông tin về việc kiện toàn tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Ông nhấn mạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương, kịp thời xử lý các tình huống từ cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.