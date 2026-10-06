Cựu Hoàng tử Andrew kiện cảnh sát Anh vì vụ bắt giữ trong bê bối Epstein

Cựu Hoàng tử Andrew, 66 tuổi, đề nghị tòa án xác định liệu các hành động của cảnh sát Thames Valley đối với ông hồi đầu năm nay có được thực hiện đúng pháp luật hay không?

Theo truyền thông Anh, ông đã nộp đơn yêu cầu xem xét tư pháp đối với các lệnh khám xét được thực hiện tại nơi ở của ông trong khuôn viên Sandringham Estate và nơi ở trước đây tại Royal Lodge, Windsor.

Cựu Hoàng tử Andrew là trai của Vua Charles III. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 8/10. Cảnh sát Thames Valley ngày 5/10 xác nhận lực lượng này đang “tham gia các thủ tục pháp lý liên quan đến những lệnh do Tòa án Hình sự Trung ương cấp trước đó”.

Ông Andrew bị bắt ngày 19/2, đúng sinh nhật lần thứ 66, tại nơi ở mới trong khuôn viên Sandringham của Vua Charles ở Norfolk, miền đông nước Anh. Ông sau đó được đưa tới đồn cảnh sát Aylsham và bị thẩm vấn trong gần 12 giờ trước khi được trả tự do để phục vụ quá trình điều tra tiếp theo.

Đến nay, chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với ông. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát cho biết đang đánh giá thông tin liên quan đến khả năng ông Andrew đã chia sẻ thông tin mật với Jeffrey Epstein trong thời gian đảm nhiệm vai trò đặc phái viên thương mại của Vương quốc Anh.

Theo truyền thông Anh, ông Andrew bác bỏ các cáo buộc về hành vi sai trái trong các giao dịch với Epstein, đồng thời phủ nhận việc thu lợi cá nhân từ vai trò đặc phái viên thương mại.

Mối quan hệ giữa ông và Epstein đã gây tranh cãi trong nhiều năm. Năm 2019, ông rút khỏi các nhiệm vụ chính thức của Hoàng gia Anh sau cuộc phỏng vấn với BBC, trong đó ông trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến mối quan hệ với Epstein.

Những thông tin liên quan đến Epstein sau đó tiếp tục tạo sức ép đối với ông cũng như Hoàng gia Anh. Năm 2025, Vua Charles đã tước tước hiệu hoàng tử của em trai, trong bối cảnh dư luận tiếp tục chú ý đến các cáo buộc liên quan đến Virginia Giuffre, một trong những người từng công khai tố cáo Epstein.

Giuffre từng cáo buộc Andrew có hành vi xâm hại tình dục đối với cô khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Ông Andrew nhiều lần phủ nhận cáo buộc này và khẳng định không nhớ từng gặp Giuffre, người qua đời vào tháng 4/2025 ở tuổi 41.