Cựu hoa hậu Thái Lan bị tố ăn chặn 65% tiền cứu trợ

Cựu hoa hậu Panadda “Boom” Wongphudee. Ảnh: Bangkok Post.

Tờ Bangkok Post đưa tin Thiếu tướng cảnh sát Thatphum Jaruprat, chỉ huy Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế (ECD), đã công bố những thông tin ban đầu về cuộc điều tra hôm 7/11, trong bối cảnh bà Boom và chồng bị tạm giam.

Theo Khaosod, Boom (50 tuổi) bị bắt tại nhà riêng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào sáng thứ Sáu, sau khi Tòa án Hình sự ban hành lệnh bắt hai vợ chồng bà với cáo buộc lừa đảo công chúng và rửa tiền. Chồng bà, Atip Anantawan, doanh nhân kiêm người có ảnh hưởng trong lĩnh vực thể hình, cũng bị phát lệnh bắt giữ và đã ra trình diện cảnh sát.

Theo cảnh sát, bà Boom bị nghi sử dụng 16,6 triệu USD trong tổng số 25,6 triệu USD tiền quyên góp cho Quỹ Goodness để thanh toán thẻ tín dụng, mua sắm hàng xa xỉ và đầu tư vào các quỹ khác.

Cựu hoa hậu Thái Lan Panadda “Boom” Wongphudee bị cảnh sát bắt giữ vào sáng 6/11. Ảnh: Khaosod.

Theo thông tin được công bố, cảnh sát đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng có liên quan đến hai vợ chồng, với tổng số tiền khoảng 60 triệu baht. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra các tài sản của họ, bao gồm nhà cửa, đất đai, phương tiện đi lại và hàng hóa xa xỉ.

Đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, Boom là gương mặt quen thuộc với người dân nước này và là một trong những nhân vật nổi bật trong hoạt động từ thiện.

Quỹ Do Good Foundation, từ lâu đã tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ trong những đợt lũ lụt và thiên tai tại Thái Lan. Hình ảnh Boom trực tiếp trao hàng cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng thường xuyên xuất hiện trên truyền thông.

Những hoạt động này giúp quỹ của bà nhận được nhiều khoản đóng góp từ người dân Thái Lan và cả những người nổi tiếng. Tuy nhiên, các nhà điều tra cáo buộc hàng triệu USD tiền quyên góp từ thiện đã bị chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của hai vợ chồng và sử dụng để mua nhiều bất động sản, trong đó có một biệt thự có hồ bơi tại Phuket.

Cảnh sát cũng đang điều tra khả năng hai người vi phạm Luật Tội phạm máy tính liên quan việc kêu gọi quyên góp trực tuyến bằng những thông tin sai lệch.

Hai vợ chồng còn vấp phải sự phẫn nộ của công chúng sau khi có thông tin cho rằng nhiều hàng hóa cứu trợ được quyên góp, bao gồm nước đóng chai, xà phòng và quần áo, đã bị bỏ lại trong kho thay vì chuyển đến người dân vùng lũ.

Các phần hàng cứu trợ chưa được phân phát xuất hiện trong một ảnh chụp từ đài truyền hình Amarin TV. Ảnh: YouTube.

Trong những ngày gần đây, Boom đưa ra những lời giải thích không nhất quán về tình hình tài chính của quỹ. Ban đầu, bà cho rằng mình bị lừa và đổ lỗi cho chồng về việc xây dựng biệt thự tại Phuket, đồng thời cho biết có ý định tiến hành thủ tục ly hôn.

Trong các lần xuất hiện trên truyền hình và những tuyên bố công khai trước khi bị bắt, Boom đã xúc động gửi lời xin lỗi đến những người ủng hộ, dù không thừa nhận hành vi sai phạm.

“Không có lời nào khác ngoài hai từ ‘xin lỗi’. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng, cũng như khiến mọi người phải trải qua quá nhiều cảm xúc tiêu cực”, bà nói, đồng thời bày tỏ lo lắng cho cuộc sống của hai con nhỏ. “Tôi sẵn sàng bước vào quá trình tố tụng theo quy định của pháp luật”.

Vụ bê bối cũng khiến dư luận Thái Lan chú ý hơn đến hiện tượng được gọi là “làm từ thiện bằng danh tiếng”, trong đó những nhân vật có sức ảnh hưởng đứng ra điều hành các tổ chức từ thiện, thu hút sự ngưỡng mộ rộng rãi của công chúng và nhận được nhiều khoản quyên góp.

Trước những tranh cãi ngày càng lan rộng, hôm thứ Ba, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo tiến hành rà soát trên toàn quốc đối với tất cả các quỹ đã đăng ký hoạt động. “Không cá nhân nào được phép lợi dụng các quỹ này để trục lợi bằng cách lừa dối, gian lận hoặc thực hiện những hành vi thiếu trung thực nhằm khai thác lòng tin của người dân”, ông Anutin tuyên bố.