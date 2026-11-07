Cựu Hoa hậu Thái Lan bị bắt vì ăn chặn 16 triệu USD tiền từ thiện để chi tiêu xa hoa

Bà Panadda Wongphudee tại Cơ quan Điều tra trước khi bị bắt giữ

Vụ bê bối từ thiện gây chấn động dư luận Thái Lan khi cảnh sát cho biết khoảng 527 triệu baht (khoảng 16 triệu USD, tương đương 400 tỷ đồng) trong tổng số 815 triệu baht (khoảng 25 triệu USD) tiền quyên góp cho quỹ Goodness Foundation của cựu Hoa hậu Panadda bị sử dụng cho mục đích cá nhân, bao gồm thanh toán thẻ tín dụng, đầu tư tài chính, mua hàng hiệu và chi tiêu các khoản cá nhân.

Biển thủ 65% tiền quyên góp

Ngày 7-11, Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy Phòng Chống tội phạm kinh tế (ECD) của Thái Lan, công bố những kết quả điều tra ban đầu đối với quỹ từ thiện do cựu Hoa hậu Thái Lan kiêm diễn viên Panadda “Boom” Wongphudee điều hành.

Panadda “Boom” Wongphudee, 50 tuổi, Hoa hậu Thái Lan năm 2000, bị bắt tại nhà riêng ở quận Bueng Kum, Bangkok lúc 6h30 sáng 6-11 sau khi Tòa Hình sự ban hành lệnh bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, bà Panadda cùng chồng là ông Atip “Got” Anantawan, 53 tuổi, doanh nhân bất động sản, đã ra trình diện nhà chức trách sau khi tòa án phát lệnh bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo và rửa tiền.

Bà Panadda trong một hoạt động từ thiện

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra được mở sau khi nhiều nhà hảo tâm và người dân gửi đơn tố cáo, nghi ngờ các khoản quyên góp không được sử dụng đúng cho các mục đích từ thiện như đã công bố.

Các điều tra viên xác định bà Panadda đã lợi dụng danh tiếng cá nhân và hình ảnh tích cực trong các hoạt động xã hội để kêu gọi quyên góp thông qua các tài khoản mạng xã hội.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2015 đến nay, 3 tài khoản ngân hàng liên quan đến quỹ đã tiếp nhận hơn 3,2 triệu giao dịch từ hơn 1 triệu người quyên góp, với tổng số tiền khoảng 815 triệu baht.

Tuy nhiên, 65% số tiền quyên góp, khoảng 527 triệu baht bị cáo buộc đã được chuyển sang phục vụ lợi ích cá nhân.

Cảnh sát phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ, trong đó có 99 triệu baht được chuyển cho chồng của bà Panadda, 18 triệu baht chi cho việc xây dựng biệt thự có hồ bơi tại Phuket, 24 triệu baht đầu tư vào các quỹ tài chính và 19 triệu baht dùng để thanh toán thẻ tín dụng.

Ngoài ra, tiền quyên góp còn được sử dụng để mua bảo hiểm nhân thọ, trang sức, túi xách hàng hiệu và chi trả các chi phí nhà ở.

Kết quả điều tra cũng cho thấy quỹ từ thiện này không tổ chức các cuộc họp thường niên theo quy định, không nộp đầy đủ báo cáo hoạt động cho cơ quan quản lý và chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế trong hai năm đầu hoạt động.

Cảnh sát cho biết, bà Panadda bắt đầu huy động tiền quyên góp thông qua tài khoản cá nhân từ năm 2015. Dù sau đó thành lập quỹ Goodness Foundation và mở tài khoản đứng tên quỹ, bà vẫn duy trì các tài khoản cá nhân song song để tiếp nhận tiền đóng góp.

Các tài liệu thu giữ được cho thấy bà giữ quyền kiểm soát đối với toàn bộ các tài khoản liên quan và trực tiếp phê duyệt nhiều khoản chi.

Hình ảnh bà Panadda lội qua dòng nước lũ mang theo hàng cứu trợ được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của bà vào tháng 10 -2026

Hàng cứu trợ bị bỏ đống trong kho

Cảnh sát đã phong tỏa 48 tài khoản ngân hàng, trong đó 18 tài khoản có khoảng 102 triệu baht, khám xét 4 địa điểm gồm nhà riêng, văn phòng quỹ ở Thanyaburi và Bangkok cùng địa điểm đài quan sát của chồng bà Panadda.

Cảnh sát cũng thu giữ 1 xe sang Alphard, nhiều đồ trang sức, 32 túi xách hàng hiệu, 5 khẩu súng, 130 cuốn sổ biên lai quyên góp và nhiều tài liệu khác.

Ngoài cáo buộc tài chính, vợ chồng bà Panadda còn đối mặt làn sóng phẫn nộ khi hàng cứu trợ gồm nước đóng chai, xà phòng, quần áo... được người dân quyên góp ủng hộ được phát hiện chất đống trong kho thay vì được phát cho nạn nhân lũ lụt.

Người sáng lập mạng lưới tình nguyện Sai Mai Tong Rod, Ekkapop Luangprasert, cho biết: “Khi tôi đến và thấy đống đồ chất ở đó, tôi hoàn toàn bất ngờ và thất vọng”.

Lời xin lỗi và cuộc kiểm tra toàn quốc

Bà Panadda là gương mặt quen thuộc trong các đợt lũ lụt ở Thái Lan, thường được chụp ảnh làm từ thiện, trao quà cho cộng đồng.

Trước khi bị bắt, bà đưa ra những lời giải thích mâu thuẫn, ban đầu nói bị chồng lừa dối về việc xây biệt thự Phuket và có ý định ly hôn.

Trong lần xuất hiện trên truyền hình trước khi bị bắt, bà nói: "Không còn từ nào khác ngoài từ xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng".

Bà Panadda đối mặt 3 tội danh lừa đảo công chúng, rửa tiền và đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính theo Đạo luật Tội phạm máy tính. Chồng bà bị cáo buộc đồng lõa rửa tiền.

Vụ bê bối đã làm dấy lên tranh luận về văn hóa "công đức của người nổi tiếng" ở Thái Lan khi người dân nơi đây quan niệm làm từ thiện được coi là tích đức.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 4-11 đã ra lệnh kiểm tra toàn quốc đối với tất cả các quỹ đã đăng ký.

"Không cá nhân nào được phép lợi dụng các quỹ từ thiện để gian lận, lừa dối người dân vì lợi ích riêng", ông Anutin nói.

Cảnh sát cho biết Văn phòng Chống rửa tiền đang kiểm tra hơn 1,8 triệu giao dịch và tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Theo SCMP, Bangkok Post