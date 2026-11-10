Cứu hộ tàu cá bị sóng đánh chìm ở vùng biển Khánh Hòa

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Ninh Hải cùng lực lượng chức năng kéo đưa tàu cá lên bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 10/11, nhận tin báo của người dân có phương tiện tàu cá đang neo đậu ở khu vực biển Hòn Khói bị sóng biển đánh chìm, Đồn biên phòng Ninh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá.

Đại tá Hồ Mạnh Hải, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, tàu bị chìm là của ông Nguyễn Văn Tú (sinh 1981, trú phường Đông Ninh Hòa, số hiệu KH 10741TS).

Trước tình hình trên, Đồn biên phòng Ninh Hải đã cử 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân địa phương; đồng thời huy động thêm nhân lực, đưa 1 máy múc kéo để đưa phương tiện tàu cá lên bờ cách vị trí bị nạn khoảng 500m.

Đến 8 giờ 30 phút, cán bộ, chiến sỹ của Đồn biên phòng Ninh Hải cùng lực lượng tham gia ứng cứu đã kéo thành công phương tiện và đưa vào bờ an toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Từ đêm 9 đến trưa 10/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại vùng biển của tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, sóng biển lớn đã gây khó khăn cho hoạt động của tàu cá trên biển.

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, chính quyền địa phương và người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; triển khai biện pháp phòng tránh, nhất là tại khu vực vùng biển, vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra./.