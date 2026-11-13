Cứu hộ, sơ tán dân vùng lũ ở Đắk Lắk

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk có 9 xã, phường có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-4m, đe dọa an toàn tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trên biển.

Tại thôn Chánh Lộc (xã Xuân Lộc), mưa lớn kèm lốc xoáy khiến nhà của ông Bùi Văn Bin và ông Huỳnh Trọng Hòa bị tốc mái hoàn toàn. Nhận được tin báo, Ban CHQS xã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả; cảnh báo, phân luồng giao thông, thu dọn đất đá sạt lở trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hòa Thịnh hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử cuối năm 2025, ngay từ sáng 10-11, cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã Hòa Thịnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân sơ tán đến hai nhà tránh lũ. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không đánh bắt cá, vớt củi khi lũ dâng cao; ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em và các hộ ở khu vực nguy hiểm.

Đồng chí Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết: “Đến 12 giờ ngày 12-11, tuyến đường ĐH75 qua các thôn Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1 vẫn bị chia cắt; khu vực chợ Hòa Thịnh ngập sâu hơn 1m. Để bảo đảm an toàn, địa phương đã cho học sinh nghỉ học”.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn xã Sơn Hòa sơ tán người dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Tại xã Xuân Phước, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban CHQS xã phối hợp với các lực lượng rà soát, vận động, sơ tán 251 hộ dân với 835 nhân khẩu ở các thôn Thạnh Đức, Phước Nhuận, Phước Lộc, Phước Hòa, Phú Xuân A, Phú Xuân B đến nhà văn hóa, điểm trường và nhà dân ở khu vực cao ráo. Đồng thời, tổ chức canh gác, cảnh báo tại các điểm ngập sâu, sạt lở; hỗ trợ 206 hộ dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, khơi thông rãnh thoát nước, hạn chế ngập úng.

Tại xã Đồng Xuân, mưa lớn khiến mực nước hồ thủy điện La Hiêng 2, hồ Phú Xuân và các sông, suối dâng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập, các tuyến giao thông, công trình thủy lợi ngập sâu, sạt lở; hơn 109ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Ban CHQS xã thành lập 7 tổ cơ động ứng trực tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Đêm 11-11, dân quân thôn Tân Hòa phối hợp với các lực lượng giải cứu thành công một tài xế xe tải mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực xóm Rượu. Ban CHQS xã còn huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Mực và ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Long Thạch) khắc phục hậu quả sạt lở đất.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Đồng Xuân gia cố, khắc phục sạt lở bờ sông Cô, đoạn qua thôn Long Thạch.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Đồng Xuân thu dọn đất đá sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.

Trung tá Cù Minh Chiến, Chính trị viên Ban CHQS xã Đồng Xuân cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng hỗ trợ sơ tán 674 hộ dân với 1.792 nhân khẩu cùng hàng nghìn con gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Chiều 12-11, dù trời đã hửng nắng, nước lũ bắt đầu rút nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo người dân ở lại nơi sơ tán, chỉ trở về nhà khi bảo đảm tuyệt đối an toàn”.

Ban CHQS xã còn huy động 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân bảo đảm hậu cần, chăm lo ăn, nghỉ cho người dân tại các điểm sơ tán; phối hợp với Công an xã duy trì 5 chốt cảnh báo, bảo đảm an toàn tại các tuyến giao thông bị ngập sâu, chia cắt.

Tại xã Hòa Mỹ, nhận tin một người dân bị nước cuốn trôi khi đi đánh cá, Ban CHQS xã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm; đến trưa 12-11, đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn T (46 tuổi, trú tại thôn Quảng Mỹ). Ban CHQS xã đã cử lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Trên tuyến biển, các Đồn Biên phòng: An Hải, Xuân Hòa, Xuân Đài, Hòa Hiệp Nam, Tuy Hòa cùng Cửa khẩu cảng Vũng Rô và Hải đội 2 (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã kịp thời thông báo, hướng dẫn hàng nghìn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ ngư dân chằng chống, neo đậu tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản trước gió mạnh, sóng lớn.

Sau khi nước rút, Ban CHQS xã Tây Hòa khẩn trương kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Ở khu vực phía Tây tỉnh, Ban CHQS các xã: Ea Kly, Cư Yang, Vụ Bổn, Cư Đrăm, Cư Pui chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ trên các sông Krông Pắc, Krông Bông; cảnh báo người dân không qua lại ngầm, tràn khi nước chảy xiết; rà soát thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Giữa mưa lũ hiểm nguy, sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm và những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, là điểm tựa vững chắc của nhân dân vùng lũ.