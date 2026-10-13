Cứu hộ Nepal nhanh chóng tiếp cận các ngôi làng bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng

Sông Budhi Gandaki ở khu vực phía Bắc miền Trung Nepal đang trong tình trạng lũ lụt. Ảnh: AP

Trực thăng và binh sĩ đã vận chuyển thực phẩm cùng các vật phẩm cứu trợ khác đến cộng đồng dọc sông Budhi Gandaki ở khu vực phía Bắc miền Trung Nepal. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào được báo cáo. Ít nhất 5 người mất tích, gồm người đi bộ đường dài và khách du lịch.

Theo các cơ quan chức năng, hệ thống cảnh báo sớm đã giúp hầu hết mọi người di chuyển đến vùng đất cao hơn trước khi lũ quét xảy ra.

Trận lũ ngày 11.10 xảy ra sau vụ sạt lở đất làm tắc nghẽn dòng sông gần làng Chumchure. Nước lũ đã làm hư hại hoặc phá hủy 5 cây cầu, các công trường xây dựng của 3 nhà máy thủy điện, cùng hàng chục ngôi nhà và trang trại.

Gió mạnh cũng khiến chuyến bay trực thăng phải tạm dừng vào buổi chiều, nhưng hoạt động này đã được nối lại vào ngày 13.10 để vận chuyển hàng cứu trợ. Bởi tình trạng hư hại nghiêm trọng đã xảy ra ở các tuyến đường bộ nên nhiều ngôi làng đã bị cô lập do lũ lụt.

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal ngày 12.10 cho biết trong số những người được giải cứu có 9 người nước ngoài, những người này đã được đưa đến các thị trấn lân cận.

Khu vực bị ảnh hưởng có các tuyến đường đi bộ đường dài nổi tiếng và tháng 10 là một trong những tháng có lượng khách ghé thăm đông nhất trong năm.

Các xe tải đang vận chuyển thực phẩm, lều, thuốc men và các vật phẩm cứu trợ khác đến những cộng đồng có thể tiếp cận bằng đường bộ, trong khi trực thăng quân đội chuyển hàng cứu trợ đến các ngôi làng vùng núi xa xôi.

Sông Budhi Gandaki đổ vào sông Trishuli và là một tuyến đường thủy quan trọng gần Kathmandu, Thủ đô của Nepal.

Những video trên mạng xã hội cho thấy nhà cửa và nhà kho bị dòng sông dâng cao cuốn trôi khi nước lũ chảy xiết qua những dãy núi dốc. Hiện chưa rõ có bao nhiêu ngôi làng bị ảnh hưởng.

Nepal vẫn đang phục hồi sau trận lũ tàn khốc quét qua khu vực biên giới miền núi giữa Nepal và Trung Quốc hồi tháng 8, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Công tác khắc phục hậu quả, bao gồm khôi phục các tuyến đường và cây cầu bị lũ lụt chia cắt, đặc biệt tại những khu vực xa xôi, nơi cơ sở hạ tầng bị hư hại khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ ước tính chi phí cho công cuộc tái thiết sẽ lên tới 4,77 tỉ USD. Gần 33.000 người đã bị ảnh hưởng và khoảng 7.500 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy.