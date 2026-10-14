Cứu hộ hai du khách nước ngoài đi lạc gần suối Hang Gió

Hai du khách Austin Vasquez và Matty Geppert (thứ hai và thứ ba từ phải sang) khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Ảnh: T. CA

Theo thông tin từ Công an xã Bà Nà, hai du khách gồm Austin Vasquez (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Matty Geppert (36 tuổi, quốc tịch Đức) cắm trại và bị lạc trong rừng tại khu vực gần suối Hang Gió từ ngày 13/10.

Đến 11 giờ 30 ngày 14/10, lực lượng chức năng tìm thấy cả hai. Thời điểm được cứu hộ, sức khỏe hai du khách ổn định, chỉ có một số vết thương ngoài da.

Công an xã Bà Nà khuyến cáo, khu vực suối Hang Gió có địa hình tự nhiên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Du khách không tự ý khám phá khu vực này khi không có người dẫn đường am hiểu địa hình. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ lộ trình, tuân thủ các quy định và không nên đi một mình.