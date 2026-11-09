Cứu hộ du khách Hà Nội gặp nạn gần đỉnh chùa Đồng, Yên Tử

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa anh L.H.T xuống chân núi. Ảnh: CAQN

Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, khoảng 12h26 ngày 9/11/2026, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 nhận được tin báo về một du khách gặp sự cố gần khu vực đỉnh chùa Đồng, Yên Tử, không thể tự di chuyển xuống núi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Du khách gặp nạn là anh L.H.T (SN 2005, trú tại Hà Nội). Qua kiểm tra, anh T bị trật khớp chân, sức khỏe suy giảm và có biểu hiện tụt huyết áp trong điều kiện thời tiết lạnh, gió lớn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng sơ cứu, phối hợp đưa anh T đến vị trí an toàn để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe, sau đó hỗ trợ di chuyển xuống chân núi.

Tham gia phối hợp cứu nạn có Đại đội 1, Lữ đoàn Thông tin 603; Phòng Bảo tồn di sản Yên Tử và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo du khách khi tham quan, hành hương và leo núi Yên Tử cần kiểm tra sức khỏe, theo dõi thời tiết, chuẩn bị trang phục, giày dép phù hợp và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, du khách cần dừng di chuyển, thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.