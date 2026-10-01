Cứu hộ 40 cá thể chim hoang dã, thu giữ hơn 2.500m lưới bẫy

Lực lượng Kiểm lâm thu gom lưới bẫy chim được giăng trên cánh đồng ngập nước - Ảnh: Đội KLCĐ và PCCCR số 2

Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR số 2 Bùi Quang Duận cho biết, đây là thời điểm nhiều loài chim hoang dã di cư tìm về các khu vực đồng ruộng, vùng trũng, bãi bồi, cửa sông để kiếm ăn, trú đông và nghỉ ngơi nên cũng là thời điểm tình trạng săn, bẫy bắt chim trái pháp luật có nguy cơ gia tăng.

Đội KLCĐ và PCCCR số 2 đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hải Lăng, lực lượng công an, kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương các xã Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Gio Linh tổ chức 5 đợt kiểm tra tại những khu vực có nhiều đàn chim di cư, có nguy cơ cao xảy ra săn bắt trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tháo dỡ, thu giữ hơn 2.500m lưới bẫy chim, 400 que bẫy keo, 106 chim cò giả làm bằng tôn, gỗ, xốp, 74 bẫy kẹp, 3 máy phát âm thanh, 5 loa và 2 bình ắc quy.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương cứu hộ các cá thể chim hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên - Ảnh: Đội KLCĐ và PCCCR số 2

Đặc biệt, đơn vị đã phát hiện, cứu hộ 40 cá thể chim hoang dã còn sống, trong đó có nhiều cá thể bị khâu mí mắt để làm chim mồi, dẫn dụ các loài chim hoang dã, chim di cư sa vào bẫy.

Sau khi được cắt chỉ khâu mí mắt, tháo dây buộc ở chân, các cá thể này đã được lực lượng chức năng thả trở lại về môi trường tự nhiên. Các dụng cụ săn bắt trái pháp luật được xử lý, tiêu hủy tại hiện trường theo quy định.

Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR số 2 Bùi Quang Duận khuyến cáo, người dân không săn, bẫy bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ chim hoang dã, chim di cư trái phép. Khi phát hiện các trường hợp đặt bẫy, giăng lưới hoặc mua bán chim hoang dã trái pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan kiểm lâm, công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý.