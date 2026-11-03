Cứu hộ 3 cá thể khỉ quý hiếm do người dân phát hiện, giao nộp

Tiếp nhận cá thể Khỉ mặt đỏ từ UBND phường Đồng Thuận. Ảnh: TTXVN phát

Các cá thể này được người dân phát hiện, tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương trước khi chuyển đến Trung tâm.

Theo đó, trong hai ngày 29 và 30/10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể khỉ mặt đỏ do UBND các xã Lệ Ninh, Nam Ba Đồn và phường Đồng Thuận bàn giao. Việc tiếp nhận được thực hiện với sự phối hợp, chứng kiến của lực lượng kiểm lâm địa bàn.

Trong số các cá thể được bàn giao, một cá thể khỉ đuôi lợn nặng khoảng 3 kg do ông Ngô Đình Gấm, trú tại thôn Xuân Nam, xã Lệ Ninh phát hiện và trình báo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra ban đầu, cá thể này bị thương ở chi sau, cần được chăm sóc, điều trị để phục hồi sức khỏe.

Tại phường Đồng Thuận, bà Lê Thị Liêm, trú tại đường Lý Thánh Tông, đã phát hiện và trình báo một cá thể khỉ mặt đỏ có trọng lượng khoảng 9 kg. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, chính quyền địa phương đã bàn giao cá thể khỉ cho Trung tâm để cứu hộ.

Tiếp nhận cá thể Khỉ đuôi lợn từ UBND xã Lệ Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Cá thể khỉ đuôi lợn còn lại nặng khoảng 3,5 kg, được ông Hoàng Thanh Liêm, trú tại thôn Quảng Tiên, xã Nam Ba Đồn phát hiện và giao nộp. Thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ trong tình trạng gầy yếu, cần được theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cả 3 cá thể khỉ đều được người dân phát hiện khi đi lạc khỏi môi trường sống tự nhiên. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền các địa phương đã thực hiện thông báo công khai để xác minh chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp. Hết thời hạn thông báo nhưng không xác định được chủ sở hữu, đồng thời xác minh các cá thể không phải là tang vật, vật chứng của vụ vi phạm pháp luật, UBND các xã, phường đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho đơn vị cứu hộ.

Hai loài khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ đều thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tiếp nhận cá thể Khỉ đuôi lợn từ UBND xã Nam Ba Đồn. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe, chăm sóc và điều trị đối với những cá thể bị thương, suy yếu. Các cá thể sẽ được phục hồi thể trạng, tập tính tự nhiên trước khi xem xét tái thả về môi trường sống phù hợp khi đủ điều kiện.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, việc người dân chủ động trình báo, tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng đã góp phần hỗ trợ công tác cứu hộ, bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm. Qua đó, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã, hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và mua bán trái phép, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.