Cứu hộ 3 cá thể gấu ngựa sau nhiều năm bị nuôi nhốt

Ngày 19/10, Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan liên quan cứu hộ thành công 3 cá thể gấu ngựa được các hộ nuôi tự nguyện chuyển giao tại Hà Nội và Hải Phòng.

Cả 3 cá thể dự kiến đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) vào ngày 21/10 để được chăm sóc lâu dài.

Cá thể gấu ngựa tại Hà Nội được người nuôi tự nguyện chuyển giao. Ảnh: TT.

Tại xã Phúc Thọ (Hà Nội), 2 cá thể gấu ngựa được đặt tên Harmony và Melody lần lượt nặng khoảng 170kg và 140kg, nuôi từ những năm 2000.

Trong khi đó, tại Hải Phòng, một gia đình cũng tự nguyện chuyển giao cá thể gấu ngựa đực tên An Tâm, được nuôi từ năm 2002 và đã đăng ký, gắn chip quản lý.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, quá trình vận động chuyển giao có sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và tổ chức. Cả 3 cá thể được gây mê để đưa ra khỏi chuồng an toàn, sau đó vận chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Tiếp nhận cá thể gấu ngựa tại Hải Phòng. Ảnh: TT.

Tại đây, các cá thể sẽ được khám sức khỏe, điều trị nếu cần và theo dõi trong khu cách ly tối thiểu 30 ngày trước khi làm quen với môi trường sống bán tự nhiên. Với 3 cá thể được cứu hộ trong ngày, tổng số gấu đang được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã nâng lên 22 cá thể.

Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, môi trường sống bị thu hẹp do suy giảm rừng tự nhiên cùng nạn săn bắt gấu ngoài tự nhiên để đưa vào các cơ sở nuôi lấy mật khiến số lượng gấu ngoài tự nhiên tại Việt Nam được ước tính chỉ còn vài trăm cá thể.

Theo số liệu mới nhất của Cục Kiểm lâm Việt Nam, cả nước còn khoảng 120 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt tại các cơ sở nuôi gấu và cần được cứu hộ.