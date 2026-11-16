Cựu HLV U23 Việt Nam dẫn dắt SHB Đà Nẵng

Theo đó, SHB Đà Nẵng vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi quyết định bổ nhiệm HLV Lee Young-jin làm HLV trưởng đội bóng, thay thế ông Lê Đức Tuấn.

HLV Lee Young-jin sẽ thay thế HLV Lê Đức Tuấn dẫn dắt SHB Đà Nẵng. Ảnh: VFF.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội bóng sông Hàn trong phần còn lại của mùa giải 2026/27.

Theo các nguồn tin, HLV Lê Đức Tuấn chuyển sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật (GĐKT), tiếp tục gắn bó với đội bóng. Tuy nhiên khả năng rất cao HLV Lê Đức Tuấn sẽ chia tay đội bóng sông Hàn.

HLV Lee Young-jin là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng là trợ lý quan trọng của HLV Park Hang-seo trong giai đoạn 2017-2023, góp phần vào những thành công đáng nhớ của các đội tuyển Việt Nam.

Được đánh giá cao về chuyên môn, đặc biệt trong phân tích đối thủ và xây dựng chiến thuật, sự trở lại của ông Lee Young-jin được kỳ vọng sẽ tạo luồng sinh khí mới cho SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng sẽ có bộ máy ban huấn luyện mới tại vòng 8 V.League 2026. Ảnh: VPF.

Sau 7 vòng đấu tại V.League 2026/27, đội bóng sông Hàn có 9 điểm, tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Nhiệm vụ trước mắt của tân HLV trưởng là ổn định lực lượng, cải thiện phong độ và giúp đội bóng hướng tới mục tiêu trụ hạng an toàn.