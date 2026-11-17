“HLV Thomas Frank đã chứng minh khả năng xây dựng những đội bóng chiến thắng và giúp cầu thủ tiến bộ. Ông ấy là người hoàn toàn phù hợp với chúng tôi”, Chủ tịch Steve Parish khẳng định khi công bố bản hợp đồng với nhà cầm quân người Đan Mạch đến tháng 6/2029.

Quyết định bổ nhiệm được Crystal Palace đưa ra trong hoàn cảnh đội bóng sa sút nghiêm trọng. Từ vị thế nhà vô địch FA Cup 2025, Crystal Palace mới giành 7 điểm, xếp chót bảng sau 10 vòng tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng đã thua 7 trận và thủng lưới 24 bàn, nhiều nhất giải

Thất bại 1-3 trước Liverpool khiến HLV Pierre Sage phải trả giá bằng chiếc ghế của mình hôm 12/11. Nhà cầm quân người Pháp bị sa thải sau vỏn vẹn 5 tháng và 16 trận trên mọi đấu trường, để lại Crystal Palace ở vị trí cuối bảng, cách nhóm an toàn 2 điểm.

Trong tình thế ấy, HLV Frank được lựa chọn nhờ kinh nghiệm vực dậy những đội bóng có tiềm lực hạn chế. Khi tiếp quản Brentford năm 2018, ông từng bước xây dựng lực lượng, đưa CLB lần đầu lên chơi tại Ngoại hạng Anh vào năm 2021 sau 74 năm chờ đợi.

Không chỉ giúp Brentford trụ hạng, chiến lược gia 53 tuổi còn đưa đội bóng cán đích thứ 9 mùa 2022-2023 và thứ 10 mùa 2024-2025. Những thành công đó từng giúp ông được Tottenham mời về dẫn dắt vào tháng 6/2025.

Tuy nhiên, bước tiến trong sự nghiệp lại trở thành trải nghiệm đáng quên. HLV Frank bị Tottenham sa thải tháng 2/2026 sau 8 tháng cầm quân, thời điểm đội bóng Bắc London đứng thứ 16 và đối diện nguy cơ xuống hạng.

HLV Thomas Frank trong ngày ra mắt Crystal Palace, sau khi ký hợp đồng dẫn dắt đội bóng đến tháng 6/2029. Ảnh: Crystal Palace.

Sau 9 tháng vắng bóng, ông có cơ hội trở lại Ngoại hạng Anh, nhưng lần này trong hoàn cảnh không kém phần khó khăn. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Đan Mạch tỏ ra hào hứng với thử thách mới.

“Thật vinh dự khi được dẫn dắt một CLB tuyệt vời như Crystal Palace. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ và mọi người tại đây”, HLV Frank chia sẻ trong ngày nhậm chức.

Trước mắt, ông tiếp tục làm việc cùng trợ lý Paddy McCarthy và HLV thủ môn Andy Quy, người từng cộng tác với mình tại Brentford. Ban lãnh đạo Crystal Palace cũng được cho là đã cam kết hỗ trợ kinh phí bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

HLV Frank sẽ ra mắt trong chuyến làm khách trước Coventry City lúc 22h ngày 21/11 (giờ Hà Nội). Đây là cuộc đối đầu với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, đồng thời là phép thử đầu tiên cho khả năng đưa Crystal Palace thoát khỏi khủng hoảng của ông.