Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, bà Nguyễn Hoàng Yến – vợ tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan từng có thời gian làm giáo viên.

Bà Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 1963, có bằng cử nhân Nga văn và cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Giai đoạn 1987–1990, bà từng công tác tại Trường Cao đẳng Kiểm sát với vai trò giáo viên.

Sau khi rời bục giảng, bà Yến chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Từ năm 2000, bà đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Masan Consumer - doanh nghiệp hàng tiêu dùng thuộc hệ sinh thái Masan, bắt đầu hành trình gắn bó kéo dài hơn hai thập kỷ.

Bà Nguyễn Hoàng Yến từ nghề giáo đến nữ doanh nhân sở hữu hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, chồng bà – ông Nguyễn Đăng Quang cũng có xuất phát điểm khá xa lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Vị doanh nhân này sở hữu bằng tiến sĩ vật lý hạt nhân, từng học tập tại Đông Âu trước khi khởi nghiệp với ngành hàng thực phẩm tại đây vào những năm 1990.

Từ những mặt hàng bình dân như mì ăn liền, nước tương, nước mắm, hoạt động kinh doanh thực phẩm dần trở thành nền tảng cho sự phát triển của Masan sau này. Năm 1996, tiền thân của tập đoàn được thành lập với một nhà máy sản xuất gia vị tại TP.HCM. Đến năm 2002, sự xuất hiện của thương hiệu CHIN-SU mở đường cho quá trình phát triển hàng loạt nhãn hàng quen thuộc như Nam Ngư, Tam Thái Tử và Omachi.

Bà Nguyễn Hoàng Yến tham gia lãnh đạo mảng hàng tiêu dùng trong giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu mở rộng mạnh mẽ tại thị trường nội địa. Cùng với sự mở rộng của Masan, bà Yến tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp thành viên. Bà tham gia HĐQT Tập đoàn Masan từ năm 2009, đồng thời giữ vị trí lãnh đạo tại Masan PQ, Nam Ngư Phú Quốc và từng tham gia HĐQT Vinacafé Biên Hòa, Nước khoáng Vĩnh Hảo. Từ năm 2020, bà còn tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Không chỉ hiện diện trong bộ máy quản trị, bà Yến còn là một trong những cá nhân nắm giữ lượng cổ phiếu đáng kể tại Masan. Theo dữ liệu, bà Yến hiện trực tiếp sở hữu 50,9 triệu cổ phiếu MSN, tương đương giá trị khoảng 3.654 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà còn nắm giữ 2 triệu cổ phiếu MCH của Masan Consumer, trị giá khoảng 249 tỷ đồng. Tổng cộng, giá trị hai khoản cổ phiếu trực tiếp đứng tên bà Nguyễn Hoàng Yến đạt xấp xỉ hơn 3.903 tỷ đồng, chưa bao gồm các tài sản khác.

Khối tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến gắn với chặng đường phát triển của Masan, từ một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trở thành tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với hàng loạt thương hiệu hiện diện trong đời sống người Việt.

Về kết quả kinh doanh, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH) vừa công bố kết quả kinh doanh chưa kiểm toán quý 3/2026 và 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, doanh thu quý 3/2026 của Masan Consumer đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng doanh thu theo quý cao nhất trong 3 năm qua, đồng thời cao hơn mức tăng 14,2% ghi nhận trong quý 2/2026.

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng 13,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng 14,1%, tương ứng biên lợi nhuận ròng đạt 22,2%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Masan Consumer đạt doanh thu 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 12,1%, với biên lợi nhuận ròng đạt 21,4%.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong 9 tháng đầu năm đạt 3.985 đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương sau khi điều chỉnh cho phát hành quyền mua và cổ phiếu thưởng.

Theo doanh nghiệp, biên lợi nhuận gộp trong quý 3/2026 và 9 tháng đầu năm nhìn chung ổn định so với cùng kỳ nhờ hiệu quả quy mô, tiết kiệm chi phí và điều chỉnh giá bán để bù đắp lạm phát nguyên vật liệu.

Tuy nhiên, chi phí logistics tăng từ mức 3,3% doanh thu trong quý 3/2025 lên 4% trong quý 3/2026, khiến tốc độ tăng lợi nhuận trước lãi vay và thuế thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. So với quý 2/2026, tỷ lệ chi phí logistics đã giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm.

Do chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, Masan Consumer đã thực hiện điều chỉnh giá có chọn lọc đối với một số sản phẩm đồ uống đóng chai và thực phẩm tiện lợi từ đầu quý 4/2026.

Với kết quả 9 tháng đầu năm, tăng trưởng doanh thu của Masan Consumer đã tiệm cận mức cao trong kế hoạch tăng trưởng 11–15% cho cả năm 2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu cả năm đạt 33.800–35.000 tỷ đồng.