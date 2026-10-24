Cựu giáo sư Đại học Tokyo lĩnh án treo vì nhận hối lộ qua 28 lần chiêu đãi xa xỉ

Ngày 22/10, Tòa án quận Tokyo tuyên án ông Shinichi Sato, 63 tuổi, cựu giáo sư Trường Sau đại học Y khoa thuộc Đại học Tokyo, trong vụ nhận hối lộ liên quan đến một dự án nghiên cứu hợp tác giữa trường và Hiệp hội Mỹ phẩm Nhật Bản.

Theo phán quyết, từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2024, ông Sato nhận chiêu đãi 28 lần tại các câu lạc bộ cao cấp và cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí dành cho người trưởng thành ở Tokyo. Tổng giá trị các khoản chi khoảng 1,83 triệu yen, tương đương gần 300 triệu đồng. Đổi lại, ông tạo thuận lợi cho hiệp hội trong việc thành lập và triển khai dự án nghiên cứu chung.

Thẩm phán Hiroshi Ikegami nhận định hành vi của ông Sato đã “làm tổn hại đến sự liêm chính trong thực thi công vụ khi nhận các khoản chi cho những cuộc vui xa xỉ”. Theo thẩm phán, vụ việc đã không xảy ra nếu bị cáo nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình và sự tin tưởng mà xã hội dành cho ông.

Cổng Akamon của Đại học Tokyo tại quận Bunkyo, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun

Trong các phiên xét xử trước đó, ông Sato thừa nhận hành vi sai trái, cho rằng bản thân đã “yếu lòng và chủ quan” trước vị trí đang đảm nhiệm. Ông nhận định những việc mình làm là “không phù hợp và đáng xấu hổ”.

Trước đó, công tố viên đề nghị mức án 2 năm tù và khoản tiền truy thu khoảng 1,83 triệu yen đối với ông Sato.

Theo The Japan Times, trong vụ án này, cựu đại diện Hiệp hội Mỹ phẩm Nhật Bản, 53 tuổi, cũng bị kết tội đưa hối lộ. Một cựu phó giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt tại Đại học Tokyo, 47 tuổi, bị kết tội nhận các khoản chiêu đãi tương tự và đã bị tuyên án trước đó.

Bê bối phơi bày lỗ hổng quản trị

Vụ án của ông Sato là một trong những bê bối hối lộ làm dấy lên lo ngại về cơ chế giám sát tại Đại học Tokyo.

Cuối tháng 1, sau khi giáo sư này bị bắt, Hiệu trưởng Teruo Fujii đã công khai xin lỗi và thừa nhận những lỗ hổng quản trị tại trường.

Cuộc điều tra độc lập chỉ ra những bất cập trong quản lý nguồn tài trợ tư nhân, ý thức tuân thủ quy định của nhân viên và văn hóa tổ chức khép kín trong Trường Y. Nhà trường cam kết cải tổ cơ chế giám sát và tăng cường quản trị.

Các bê bối cũng ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt hồ sơ của Đại học Tokyo trong chương trình đại học nghiên cứu xuất sắc quốc tế của Chính phủ Nhật Bản, vốn cho phép các trường được lựa chọn tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính dài hạn quy mô lớn.

Theo Top Universities, Đại học Tokyo là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và danh giá bậc nhất Nhật Bản. Trong bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 do Times Higher Education (THE) công bố, Đại học Tokyo xếp vị trí thứ 26 toàn cầu.