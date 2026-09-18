Cựu giáo chức góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam Trần Quang Quý (thứ 2, từ trái sang) tặng bức trướng cho Hội Cựu giáo chức thành phố Đà Nẵng nhân đại hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Dự đại hội có Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam Trần Quang Quý; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan, cùng đại diện các sở, ngành và 86 đại biểu chính thức đại diện cho hội cơ sở.

Theo báo cáo tại đại hội, Hội Cựu giáo chức thành phố hiện có 9.600 hội viên, chiếm 90% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đã nghỉ hưu.

Nhiệm kỳ qua, với sự phối hợp chặt chẽ cùng ngành giáo dục, chương trình "Bốn cùng" của hội đạt nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín, tham gia hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Nhiều cơ sở hội xã, phường tổ chức lớp học miễn phí cho học sinh tại trung tâm thành phố và miền núi. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống cho hội viên khó khăn được chú trọng với tổng kinh phí hỗ trợ đạt 205 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 3, từ trái sang) và đại diện các sở tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan biểu dương những cống hiến của thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục thành phố.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kỳ vọng hội tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, đoàn kết. Chủ động phối hợp với ngành giáo dục, Hội Khuyến học tiếp tục hỗ trợ học sinh khó khăn, học sinh yếu có nguy cơ bỏ học, góp phần nhân rộng những mô hình thiết thực, hiệu quả.