Ngày 18/11, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Cho Tae-yong, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), liên quan đến việc đưa ra lời khai sai sự thật về quyết định ban bố thiết quân luật năm 2024 của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tòa án bác kháng cáo và giữ nguyên phán quyết của cấp phúc thẩm, trong đó xác định ông Cho phạm tội khi đưa ra thông tin sai sự thật về mệnh lệnh bắt giữ các chính trị gia trong thời gian thiết quân luật có hiệu lực. Ngoài án tù, ông còn bị tước quyền đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan nhà nước trong thời hạn 2 năm 6 tháng.

Ông Cho Tae-yong, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS). (Ảnh: Yonhap)

Cụ thể, ông Cho đã đưa ra phát ngôn sai sự thật cho rằng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã không đưa ra chỉ thị bắt giữ các chính trị gia vào thời điểm ban bố “thiết quân luật khẩn cấp” hồi tháng 12/2024. Cơ quan xét xử đồng thời xác định tuyên bố này vi phạm Luật Cơ quan Tình báo Quốc gia, vốn nghiêm cấm nhân viên tình báo tham gia các hoạt động chính trị.

Với phán quyết này, hình phạt đối với bị cáo đã chính thức có hiệu lực với 2 năm 6 tháng tù và tước quyền công dân 2 năm 6 tháng.

Ngoài hành vi đưa ra thông tin sai sự thật, ông Cho còn bị kết tội khai man trong một phiên điều trần tại Quốc hội và phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Yoon vào năm 2025. Cơ quan xét xử cũng xác định ông có hành vi xóa lịch sử các cuộc gọi điện thoại.

Bên cạnh đó, ông từng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, với cáo buộc không kịp thời báo cáo lên Quốc hội về mệnh lệnh bắt giữ các chính trị gia. Tuy nhiên, ông đã được tuyên trắng án đối với cáo buộc này ở tất cả các cấp xét xử.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc cũng tuyên ông Cho không có tội trước cáo buộc chỉ cung cấp cho đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) hình ảnh camera giám sát ghi lại hoạt động của một phó giám đốc NIS, trong khi không cung cấp cho đảng Dân chủ hình ảnh ghi lại hoạt động của chính ông.