Trong số 7 bị can có Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam; Thân Đức Sửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Thành Văn, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Anh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng liên quan trong đó có Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Ba bị can khác là Nguyễn Thành Châu, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Quá trình điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, nâng khống giá thiết bị và thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Cùng với đó là sử dụng các công ty do bà Nhàn thuê nhân viên và người thân đứng tên lập ra làm "quân xanh" tham gia dự thầu nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Bị can Nguyễn Hồng Sơn là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư (qua Võ Anh Tuấn) tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm, thông đồng với đơn vị thẩm định giá để thẩm định giá thiết bị theo giá đã ấn định với Công ty AIC.

Việc này nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định, chỉnh sửa, hợp thức hồ sơ mời thầu để Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Bị can Hà Thanh Quốc, Thân Đức Sửu có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến không đúng với giá trị thực tế.

Bị can Võ Thành Văn đã thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC thẩm định nâng khống giá thiết bị gói thầu.

Nguyễn Thành Châu thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu, từ đó gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Hiện, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn hiện đã bỏ trốn, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế.

Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời tích cực xác minh, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.