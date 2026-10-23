Cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng sẽ bị xét xử vắng mặt

Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và bị cáo Lê Anh Tâm (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội), Giám đốc Công ty An Việt Úc.

Do hai bị cáo Tâm và Giang đang bị truy nã trong vụ sai phạm xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar nên TAND TP Hà Nội sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật. Thẩm phán Vũ Quang Huy được phân công làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng. Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long gặp và bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Giám đốc Chi nhánh SeaBank Hai Bà Trưng đề nghị tiếp tục được vay vốn.

Nguyễn Hoàng Long (giữa) và đồng phạm đã bị xét xử và tuyên án năm 2016.

Hai bên thống nhất phương thức lập khống các hồ sơ tín dụng bằng cách, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực để sử dụng ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Giang chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho, rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, Long được SeaBank Hai Bà Trưng cho vay 30 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Lê Anh Tâm với vai trò là Giám đốc Công ty An Việt Úc (em vợ của Long) bị xác định, đã giúp sức tích cực cho Long trong việc chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Tâm biết rõ Long thành lập các công ty thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar nhằm mục đích sử dụng pháp nhân, lập các hồ sơ khống để vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Thực tế không có việc mua bán hàng hóa là thép cuộn với Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, nhưng Tâm đã đồng ý ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản thẩm định giá, hợp đồng cho thuê kho ba bên, hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Tâm đã ký hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư ở Tòa nhà A, khu nhà ở số 6 phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà (Hà Nội) giữa vợ chồng anh trai Tâm với Seabank Hai Bà Trưng với số tiền 2 tỷ 260 triệu đồng.

Sau đó, Tâm thực hiện theo chỉ đạo của Long để ký khống các hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỷ đồng với Công ty cơ khí Megastar.

Với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thép xây dựng giai đoạn 2011-2012; tài sản bảo đảm là căn hộ chung cư và hàng hóa hình thành từ vốn vay được bổ sung theo từng lần nhận nợ, dưới sự chỉ đạo của Giang, các nhân viên SeaBank Hai Bà Trưng đã lập các biên bản thẩm định giá trị tài sản bảo đảm và biên bản kiểm kê hàng hóa khống để hoàn thiện hồ sơ cho Tâm vay 7 tỷ đồng của Seabank Hai Bà Trưng

Đến nay, Tâm đã sử dụng 1 tài sản thế chấp là căn hộ chung cư được định giá là 2 tỷ 260 triệu đồng, nên số tiền Tâm đồng phạm giúp sức cho Long chiếm đoạt của SeaBank Hai Bà Trưng là 4 tỷ 740 triệu đồng.

Giang biết Long và các công ty thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar lập hồ sơ vay vốn không có tài sản bảo đảm, nhưng Giang vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hồ sơ tín dụng khống để ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn tạo điều kiện cho Long vay rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng tổng số tiền là 14 tỷ 225 triệu đồng.

Ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên án tù đối với Nguyễn Hoàng Long và một số bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đối với Lê Anh Tâm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Hương Giang bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, đồng thời tách tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Tâm và Giang.

Đến nay, TAND TP Hà Nội thấy có đủ tài liệu để xét xử đối với Tâm và Giang nên đã kêu gọi các Tâm và Giang ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nếu hai bị cáo không có mặt, TAND TP Hà Nội sẽ coi đó là từ bỏ quyền bào chữa của mình.