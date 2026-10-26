Cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng gây thiệt hại tiền tỷ rồi bỏ trốn

Theo cáo trạng, Cty CP Tập đoàn Vina Megastar (Cty Vina Megastar) do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Từ 2010 - 2011, DN này và các Cty thành viên còn nợ SeaBank Hai Bà Trưng 400 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long đến gặp Giang (khi đó là Phó TGĐ kiêm GĐ SeaBank Hai Bà Trưng) để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn SeaBank. Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống bằng cách Long chỉ đạo GĐ các Cty thành viên thuộc Cty Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên nhưng không có hàng hóa lưu kho; sử dụng các hợp đồng này để ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Về phía Giang, đã không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản bảo đảm theo quy định. Giang chỉ đạo PGĐ, Trưởng phòng khách hàng DN, nhân viên lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, Long cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng. Trong đó, Tâm giúp sức Long chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

VKS xác định Tâm biết rõ Long thành lập các Cty thuộc Cty Vina Megastar nhằm mục đích sử dụng pháp nhân, lập các hồ sơ khống để vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng; bị cáo đã đồng ý ký khống các hợp đồng biên bản để Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Sau khi thực hiện hành vi, Tâm và Giang đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã, tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai đối tượng trên. Cơ quan chức năng xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố, xét xử với Tâm và Giang nên quyết định phục hồi điều tra vụ án với 2 bị can để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Với Long và các đồng phạm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của SeaBank Hai Bà Trưng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cơ quan chức năng đã khởi tố, truy tố và xét xử theo quy định.