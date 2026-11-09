Cựu Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng bị xét xử vắng mặt, lĩnh án 10 năm tù

Sáng 9/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Nam Á-Chi nhánh Hai Bà Trưng (SeABank Hai Bà Trưng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cùng bị xét xử vắng mặt là bị cáo Lê Anh Tâm (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa xét xử vắng mặt hai bị cáo Giang và Tâm ﻿ngày 9/11.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng. Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long gặp và bàn bạc với Giang xin tiếp tục được vay tiền tại SeABank.

Hai bên thống nhất phương thức lập khống các hồ sơ tín dụng bằng cách chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Công ty Vina Megastar các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực. Các mặt hàng được đưa vào hồ sơ khống chủ yếu là sắt thép, nhưng thực tế không có hàng hóa lưu kho để làm tài sản đảm bảo.

Tâm là em vợ của Long và đã giúp Long thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, tháng 7/2011, Tâm ký hợp đồng tín dụng hạn mức 7 tỷ đồng với SeABank Hai Bà Trưng. Để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, Tâm ký khống hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỷ đồng với Công ty Cơ khí Megastar.

Hội đồng xét xử tuyên án vắng mặt hai bị cáo ﻿Giang và Tâm.

Giang thời điểm là Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng dù biết các công ty thuộc hệ thống Công ty Vina Megastar không có tài sản đảm bảo, nhưng vẫn chỉ đạo các nhân viên SeABank Hai Bà Trưng đã lập các biên bản thẩm định giá trị tài sản đảm bảo và biên bản kiểm kê hàng hóa khống để hoàn thiện hồ sơ, qua đó giúp Long được vay tiền rồi chiếm đoạt.

Vụ án xảy ra từ năm 2012. Cùng năm 2012, Giang xuất cảnh, còn Tâm bỏ trốn nên cả hai đang bị truy nã. Năm 2017, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án tại SeABank Hai Bà Trưng và tuyên phạt Long 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa sáng 9/11, đại diện SeABank cho biết, đã nhận lại toàn bộ tiền thiệt hại và đề nghị Hội đồng xét xử xét xử các bị cáo theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hoàng Long (giữa) đã bị TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt 10 năm tù từ năm 2017.

Bị cáo Giang dù bị xử vắng mặt nhưng có đơn gửi Hội đồng xét xử và có luật sư bào chữa tại phiên tòa. Trong đơn, bị cáo Giang trình bày, tại thời điểm trước đây, tình hình tài chính của SeABank khó khăn, việc phê duyệt tín dụng và giải ngân được thực hiện rất chặt chẽ.

Giang đề nghị SeABank chuyển toàn bộ hồ sơ gốc lên tòa án để xem xét toàn bộ các khoản vay cùng chữ ký trên các khế ước nhận nợ, các biên bản định giá tài sản đảm bảo, các hợp đồng thuê kho, mượn kho...

Việc này sẽ giúp đánh giá khách quan vai trò, vị trí của các thành viên tham gia những hồ sơ vay vốn, làm rõ trách nhiệm của Hội sở chính SeABank cũng như các nội dung khác.

Giang trình bày thêm, bị cáo nhận thức được những sai lầm của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Giang cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của Hội sở SeABank đối với các khoản vay. Theo luật sư, với vai trò người đứng đầu chi nhánh, bị cáo Giang phải chịu trách nhiệm, nhưng cần đánh giá cụ thể việc phân công, chỉ đạo cấp dưới và trách nhiệm của các bộ phận tại Hội sở.

Về quan điểm của luật sư, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đối đáp, với những khoản vay vượt hạn mức, hồ sơ phải được trình Hội đồng tín dụng và bộ phận thẩm định tại Hội sở SeABank xem xét, phê duyệt.p

Tuy nhiên, bản chất sai phạm đã hình thành ngay từ đầu khi các bên bàn bạc lập hồ sơ khống, ký khống và hoàn thiện bộ hồ sơ tín dụng không có tài sản bảo đảm thực tế. Việc SeABank Hai Bà Trưng chuyển hồ sơ lên Hội sở SeABank chỉ là khâu thẩm định trên cơ sở tài liệu do chi nhánh lập và gửi lên. Do đó, trách nhiệm của bị cáo Giang vẫn phải được xác định trên cơ sở hành vi bàn bạc, lập khống hồ sơ, vi phạm quy định về cho vay, dẫn đến ngân hàng giải ngân và bị chiếm đoạt tiền.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Giang 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị cáo Lê Anh Tâm bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.