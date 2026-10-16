Cựu Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng bị khởi tố vì chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lương Phú Quới (SN 1991, trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2020 đến ngày 16/5/2025, Quới giữ chức Giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang. Do nợ nần nhiều người, không có khả năng chi trả, Quới đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lương Phú Quới. Ảnh: CACC.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 12/12/2024, do tin tưởng Quới, ông Đ.V.M. (trú xã Tây Phú, tỉnh An Giang) đã cho người này vay 1,2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quới không sử dụng đúng mục đích như đã thỏa thuận mà dùng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân, sau đó rời khỏi địa phương.

Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm Quới để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm. Theo nội dung tố giác, Quới lợi dụng vị trí trưởng phòng giao dịch tại một ngân hàng – Chi nhánh Tân Châu, tỉnh An Giang, để tạo lòng tin và vay tiền của ông Đ.V.M.

Đến ngày 8/10, lực lượng công an phát hiện Quới tại tỉnh Đồng Nai và đưa về An Giang làm việc. Tại cơ quan công an, Quới thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh An Giang đề nghị những người từng cho Lương Phú Quới vay tiền hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc đến trình báo tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, để được hướng dẫn giải quyết.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ điều tra viên Huỳnh Văn Vương qua số điện thoại 0968.941.901.