Cựu giám đốc doanh nghiệp lãnh án 15 năm tù vì chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng

Ngày 10/11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Châu Ngọc Lượng (SN 1986, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Hạt Vàng) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 8 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành Công ty TNHH Thực phẩm Hạt Vàng, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ và mất khả năng thanh toán, Châu Ngọc Lượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối.

Cụ thể, Lượng đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay tại Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Long An, cam kết thời gian vay ngắn, trả tiền đúng hẹn. Để tạo lòng tin, bị cáo còn cung cấp các giấy tờ, thông tin liên quan đến tài sản và hồ sơ vay vốn của công ty. Tuy nhiên, thực tế Lượng không sử dụng tiền vay để đáo hạn ngân hàng mà dùng trả nợ cá nhân, chi tiêu và lấy tiền của người vay sau trả cho người vay trước nhằm duy trì vòng xoay nợ.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2023 đến tháng 8/2024, Lượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 4 người, chiếm đoạt tổng cộng 8,41 tỷ đồng.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Hoa là người bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất. Ngày 23/11/2023, Lượng thông qua người môi giới hỏi vay bà Hoa 4 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng trong 10 ngày. Để bảo đảm khoản vay, hai bên lập hợp đồng vay tiền và hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một thửa đất đang thế chấp tại ngân hàng.

Sau khi thực hiện một số lần vay, trả đúng hẹn để tạo lòng tin, ngày 7/12/2023, Lượng tiếp tục vay bà Hoa 4 tỷ đồng. Nhận được tiền, bị cáo không sử dụng đúng mục đích mà chuyển khoản trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu riêng. Sau nhiều lần trả nhỏ giọt, Lượng mới hoàn trả cho bà Hoa tổng cộng 1,3 tỷ đồng. Số tiền còn chiếm đoạt là 2,66 tỷ đồng. Đáng chú ý, thửa đất được Lượng đưa ra làm tài sản bảo đảm sau đó được làm thủ tục tặng cho chị ruột, khiến cam kết chuyển nhượng cho bà Hoa không được thực hiện.

Đối với ông Nguyễn Thanh Thuận, ngày 22/2/2024, thông qua sự giới thiệu của một người quen, Lượng vay 1,5 tỷ đồng, gồm 1,082 tỷ đồng chuyển khoản và 418 triệu đồng tiền mặt, với lý do đáo hạn ngân hàng trong hai ngày. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo chuyển 1 tỷ đồng cho chị ruột rồi nhờ chuyển ngược lại tài khoản của mình, sau đó rút tiền sử dụng cá nhân. Lượng không thực hiện việc đáo hạn và cũng không hoàn trả khoản vay.

Với ông Nguyễn Hữu Phong, ban đầu Lượng vay 2,2 tỷ đồng và trả đúng hẹn, qua đó tạo được sự tin tưởng. Sau đó, bị cáo tiếp tục vay hai lần, mỗi lần 1 tỷ đồng với lý do tương tự. Dù đã nhận tiền, Lượng không thanh toán như cam kết, chỉ chuyển một số khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin và tiếp tục trì hoãn việc trả nợ. Tổng số tiền còn chiếm đoạt của ông Phong là 2 tỷ đồng.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Phụng, Lượng cũng sử dụng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng. Sau hai lần vay tổng cộng 4,2 tỷ đồng và trả đúng hẹn, bị cáo tiếp tục hỏi vay 2,85 tỷ đồng vào ngày 1/8/2024. Lần này, Lượng không trả tiền đúng hạn mà chỉ chuyển lại 600 triệu đồng qua nhiều lần. Số tiền còn chiếm đoạt là 2,25 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền Lượng vay của các bị hại đều không được sử dụng đúng mục đích như đã cam kết. Thay vào đó, bị cáo dùng tiền để trả nợ, chuyển cho người khác và phục vụ nhu cầu cá nhân.