Cựu Giám đốc chi nhánh SeABank bị tuyên án 10 năm tù

Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, cựu Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm (cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) lần lượt về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cho biết, trước khi mở phiên tòa, TAND TP Hà Nội đã kêu gọi hai bị cáo ra đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng chính sách khoan hồng. Song đến ngày xét xử, cả hai vẫn vắng mặt.

Sau khi xem xét hồ sơ và các căn cứ pháp luật, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt hai bị cáo.

TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt 2 bị cáo

HĐXX nhận định mặc dù các bị cáo đã bỏ trốn nhưng có đủ căn cứ khẳng định các bị cáo đã có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tâm 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (gọi tắt là Công ty Vina Megastar) do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 đến 2011, doanh nghiệp này và các công ty thành viên còn nợ SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng 400 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang (khi đó là Giám đốc SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng) để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Thị Hương Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Cụ thể, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho, nhưng thực tế không có hàng hóa lưu kho. Long sử dụng các hợp đồng này để ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn tại SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang biết các tài sản thế chấp không có thật và chỉ đạo cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng để ngân hàng giải ngân khoản vay.

Bằng phương thức trên, Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của SeABank. Trong đó, Lê Anh Tâm giúp sức Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Sau đó, Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Đến nay, cơ quan chức năng xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố, xét xử đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với 2 người trên để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa, HĐXX thông báo đã nhận được đơn của bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang do luật sư gửi. Trong đơn, bị cáo Giang trình bày đã nhận thức được những sai lầm của mình, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với Nguyễn Hoàng Long, tòa cấp phúc thẩm đã tuyên án 10 năm tù trong vụ án lừa đảo vào năm 2017.