Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Đào Quang Minh, cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng vụ án, 3 bị cáo khác bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm trong hoạt động hợp tác đào tạo thực hành với các trường đại học.

Ba bị cáo cùng hầu tòa gồm Nguyễn Quỳnh Anh, nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn; Trần Thanh Tú, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thanh Nhàn và Hoàng Tuyết Nhung, Trợ lý Y khoa Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tại phiên tòa, HĐXX triệu tập Bệnh viện Thanh Nhàn với tư cách bị hại. Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng một số lãnh đạo, cán bộ nhà trường và các bác sĩ bệnh viện được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn hầu tòa vì để thất thoát hơn 2,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng một số người vắng mặt. Sau khi xem xét ý kiến của các bên, đại diện Viện kiểm sát và HĐXX nhận định sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên quyết định tiếp tục phiên tòa.

Hơn 4,4 tỷ đồng kinh phí hợp tác đào tạo

Theo cáo trạng, năm 2017, Bệnh viện Thanh Nhàn và Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ký hợp đồng hợp tác đào tạo. Theo đó, bệnh viện bố trí, phân công bác sĩ hướng dẫn sinh viên, học viên của trường thực hành tại bệnh viện thông qua 22 hợp đồng chi tiết về đào tạo thực hành.

Sau mỗi đợt thực hành, nhà trường có trách nhiệm thanh toán cho bệnh viện 4 khoản kinh phí gồm: quản lý đào tạo, vật tư tiêu hao, hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết và thù lao giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng.

Tài liệu điều tra thể hiện, trong giai đoạn 2018-2024, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã chuyển cho Bệnh viện Thanh Nhàn hơn 4,4 tỷ đồng kinh phí hợp tác đào tạo.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Quỳnh Anh đã nhận hơn 2 tỷ đồng nhưng không nộp về bệnh viện. Bị cáo Trần Thanh Tú cũng nhận 845 triệu đồng từ Quỳnh Anh nhưng không nộp lại theo quy định. Trong khi đó, bị cáo Hoàng Tuyết Nhung nhận 198 triệu đồng từ nhà trường nhưng cũng không chuyển về bệnh viện.

Đối với bị cáo Đào Quang Minh, Viện kiểm sát xác định ông là Giám đốc, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của bệnh viện nhưng đã không thực hiện đúng quy định, buông lỏng quản lý. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng, tương ứng số tiền Nguyễn Quỳnh Anh và Trần Thanh Tú đã nhận nhưng không nộp về bệnh viện.

Phát hiện 95 giấy xác nhận thực tập giả

Ngoài sai phạm trong hoạt động hợp tác đào tạo với Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cơ quan điều tra còn xác định có vi phạm liên quan đến việc đào tạo thực hành giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Đại học Thành Đông.

Cụ thể, hai đơn vị ký hợp đồng hợp tác đào tạo từ năm 2020. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động hợp tác sau đó được thực hiện thông qua một người tên Lê Thị Ngọc Anh (SN 1984). Phía Đại học Thành Đông không cử cán bộ trực tiếp làm việc với bệnh viện và xác nhận người này không phải cán bộ của trường.

Quá trình xác minh hồ sơ đào tạo thực hành của sinh viên Đại học Thành Đông tại Bệnh viện Thanh Nhàn, cơ quan điều tra phát hiện 95 giấy xác nhận thực tập là tài liệu giả.

Tháng 2/2026, Cơ quan An ninh điều tra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến 95 tài liệu giả nói trên.

Đến ngày 10/4/2026, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.