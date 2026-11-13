Cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn hầu tòa trong vụ thu tiền đào tạo

Ngày 13/11/2026, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Quang Minh, cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

TAND TP. Hà Nội, nơi mở phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh và ba bị cáo ngày 13/11/2026

Ba bị cáo cùng hầu tòa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm Trần Thanh Tú, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thanh Nhàn, Nguyễn Quỳnh Anh, nhân viên bệnh viện, và Hoàng Tuyết Nhung, trợ lý y khoa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử xác định Bệnh viện Thanh Nhàn tham gia tố tụng với tư cách bị hại.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng một số cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phó hiệu trưởng nhà trường và một số người vắng mặt. Sau khi nghe ý kiến của những người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa.

Hơn 3,1 tỷ đồng kinh phí đào tạo được giao trực tiếp cho hai cán bộ

Theo cáo trạng, Bệnh viện Thanh Nhàn và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ký kết hợp tác đào tạo từ cuối năm 2017.

Bệnh viện bố trí bác sĩ hướng dẫn sinh viên thực hành, còn nhà trường chi trả kinh phí hợp tác, trong đó có thù lao giảng dạy.

Từ cuối năm 2018 đến tháng 6/2024, nhà trường thanh toán hơn 4,4 tỷ đồng. Trong số này, hơn 3,1 tỷ đồng được giao trực tiếp bằng tiền mặt cho hai cán bộ Phòng Chỉ đạo tuyến, dù phòng này không có chức năng tiếp nhận kinh phí đào tạo.

Cáo trạng xác định Trần Thanh Tú nhận hơn 1,057 tỷ đồng và Nguyễn Quỳnh Anh nhận hơn 2,045 tỷ đồng. Các khoản tiền này không được nộp về bệnh viện theo quy định.

Trong quá trình điều tra, Tú khai việc trực tiếp nhận tiền xuất phát từ chỉ đạo bằng miệng của ông Đào Quang Minh tại buổi ký kết hợp tác năm 2017.

Ông Minh phủ nhận lời khai này và cho biết Phòng Tài chính - Kế toán mới là đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, thanh quyết toán kinh phí đào tạo.

Cựu giám đốc cũng khai không tham gia bàn bạc về việc sử dụng số tiền và không hưởng lợi cá nhân.

Hai bị cáo đã nộp lại hơn 3 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Trần Thanh Tú nhận tiền qua chín chứng từ và xuất trình tài liệu thể hiện đã chi trả hơn 212 triệu đồng.

Với hơn 845 triệu đồng còn lại, Tú khai đã giao cho Nguyễn Quỳnh Anh để nộp về bệnh viện và làm thủ tục thanh toán cho các bác sĩ, song không có chứng từ chứng minh.

Nguyễn Quỳnh Anh phủ nhận đã nhận khoản tiền này. Khi cơ quan điều tra tổ chức đối chất, cả hai giữ nguyên lời khai.

Viện kiểm sát xác định Tú đã lợi dụng chức vụ Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến để nhận hơn 845 triệu đồng nhưng không nộp về bệnh viện.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Quỳnh Anh vay mượn người thân, chuyển hơn 2,6 tỷ đồng vào tài khoản bệnh viện để khắc phục. Trần Thanh Tú cũng đã giao nộp hơn 506 triệu đồng.

Đối với ông Đào Quang Minh, cáo trạng xác định ông chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của bệnh viện và trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính.

Cơ quan truy tố cáo buộc ông không thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, buông lỏng quản lý, gây thiệt hại cho Bệnh viện Thanh Nhàn hơn 2,89 tỷ đồng.

Tách vụ án liên quan 95 giấy xác nhận thực tập giả

Quá trình điều tra còn phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động hợp tác đào tạo giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Trường Đại học Thành Đông. Theo cáo trạng, hai đơn vị ký hợp đồng từ năm 2020.

Các hoạt động hợp tác sau đó được thực hiện thông qua bà Lê Thị Ngọc Anh. Trường Đại học Thành Đông xác nhận bà Ngọc Anh không phải cán bộ của trường và nhà trường không cử cán bộ trực tiếp làm việc với bệnh viện.

Qua kiểm tra hồ sơ đào tạo thực hành, cơ quan điều tra xác định 95 giấy xác nhận thực tập là tài liệu giả. Ngày 10/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội bổ sung quyết định khởi tố vụ án về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến ngày 10/4/2026, cơ quan điều tra tách vụ án liên quan đến hành vi này để tiếp tục làm rõ.