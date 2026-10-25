Cứu du khách Malaysia rơi xuống giếng

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 9 phút ngày 25/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn.

Hiện trường nơi nữ du khách gặp nạn.

Đơn vị lập tức điều động một xe cứu nạn, cứu hộ, một xe cứu thương cùng 10 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện chuyên dụng đến khu vực chân đồi Hòn Bồ.

Do địa hình phức tạp, lực lượng chức năng phải vận chuyển thiết bị từ chân đồi đến vị trí xảy ra tai nạn để tiếp cận nạn nhân.

Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án cứu hộ bằng hệ thống dây và thiết bị chuyên dụng, bảo đảm an toàn trong quá trình đưa người bị nạn lên khỏi giếng.

Cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án đưa du khách bị nạn lên khỏi giếng sâu.

Đến 7 giờ 30 phút, nạn nhân được đưa lên khỏi miệng giếng và di chuyển đến vị trí an toàn. Lực lượng cứu nạn tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương, cố định nạn nhân trên cáng rồi vận chuyển xuống khu vực có phương tiện y tế.

Đến 7 giờ 45 phút, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu.

Người bị nạn được xác định là G.S.W (sinh năm 1986, quốc tịch Malaysia), đến địa phương du lịch. Theo thông tin ban đầu, người này bị chấn thương ở chân và mất nhiều máu.

Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, du khách cần chú ý an toàn khi tham quan, leo núi; lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đến gần giếng sâu, hố sâu hoặc những khu vực có nguy cơ trượt ngã.

Khi xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và cung cấp chính xác vị trí để được hỗ trợ kịp thời.