Cứu du khách 23 tuổi rơi xuống vực khi tham quan Cực Bắc Lũng Cú

Ngày 27/10, tin từ Công an xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, y tế và người dân địa phương kịp thời cứu giúp một du khách bị rơi xuống vực khi tham quan điểm Cực Bắc Lũng Cú. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu, bước đầu xác định không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 15h30 ngày 24/10, anh T.M.S. (sinh năm 2003, trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) không may bị rơi xuống vực trong quá trình tham quan tại điểm Cực Bắc Lũng Cú.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lũng Cú khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng, Trạm Y tế xã và người dân địa phương triển khai công tác cứu hộ.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận vị trí xảy ra sự việc, tổ chức đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến Trạm Y tế xã để sơ cứu ban đầu. Theo thông tin ban đầu, tình trạng của du khách không nguy hiểm đến tính mạng.

Nạn nhân được cứu kịp thời. Ảnh: CA.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham quan các địa điểm du lịch, đặc biệt là khu vực miền núi có địa hình hiểm trở.

Du khách cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn an toàn, chú ý quan sát, giữ khoảng cách với vách đá, taluy và vực sâu; không tự ý di chuyển hoặc chụp ảnh tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khi phát hiện người gặp nạn, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ. Người dân không nên tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm khi chưa có điều kiện bảo đảm an toàn.