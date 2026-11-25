Bị cáo Phạm Việt Hà tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/11/2026.

Theo nội dung vụ án, trước năm 2016, Phạm Việt Hà là Điều dưỡng trưởng - khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, không có thẩm quyền, chức năng hay nhiệm vụ trong việc tiếp nhận, xét duyệt hay tuyển dụng viên chức, người lao động vào Bệnh viện Sản Nhi hay bất kỳ cơ quan Nhà nước nào.

Do vay mượn nhiều dẫn đến mất khả năng trả nợ, khi biết được thông tin nhiều cơ quan nhà nước đang tuyển dụng công chức, viên chức, Phạm Việt Hà đã đưa ra thông tin gian dối nhận là cháu lãnh đạo tỉnh, có mối quan hệ với Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Công an tỉnh... có mối quan hệ xin được vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Hà đã tự mua hồ sơ, chuyển cho gia đình người có nhu cầu xin việc, hướng dẫn làm hồ sơ, thu hồ sơ, nhận tiền đặt cọc, giả cách viết giấy vay nợ, liên tục đưa ra các lý do dối trá như chờ phúc khảo, chi phí cảm ơn... để gia đình người xin việc tin, nhầm tưởng Hà có khả năng xin được việc làm.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2016, Hà đã đưa ra thông tin không có thật về việc có khả năng xin được việc làm và đã nhận tiền của 4 người ở tỉnh Ninh Bình, với tổng số tiền 1,77 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hà đã dùng chi tiêu cá nhân, trả nợ và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26/3/2026, Phạm Việt Hà đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.