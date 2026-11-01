Cựu điệp viên Mossad hỗ trợ ông Flavio Bolsonaro sang Mỹ

Ông Flavio Bolsonaro trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ngày 22/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Mỹ ngày 30/10, thông tin trên được phát hiện trong quá trình điều tra của một cơ quan an ninh Brazil. Chiến dịch đã lên kế hoạch từ trước vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Brazil ngày 25/10, sau khi ông Flavio Bolsonaro thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva.

Kết quả điều tra cho biết cựu sĩ quan tình báo Israel, chưa được tiết lộ danh tính, đã đến Brazil ngày 19/10, tức 6 ngày trước vòng hai bầu cử. Người này đã đi cùng ông Flavio Bolsonaro từ thủ đô Brasilia đến khu vực biên giới Argentina và ngồi cùng xe với vị thượng nghị sĩ này trong quá trình vượt biên.

Thông qua hình ảnh camera an ninh ghi lại hôm 27/10, các nhà điều tra Brazil xác định hai xe thương mại đã đi qua cầu Tancredo Neves, nối thành phố Foz do Iguaçu của Brazil với Puerto Iguazú của Argentina. Ông Flavio Bolsonaro và cựu điệp viên Mossad di chuyển trên một xe, trong khi vợ và hai con gái của ông đi trên xe còn lại. Hai tài xế được xác định là một cựu thành viên hội đồng thành phố Foz do Iguaçu và con trai người này.

Sau khi sang Argentina, gia đình ông Bolsonaro lên một máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G400 do hãng hàng không Baires Fly của Argentina khai thác. Máy bay khởi hành đi Mỹ, tiếp nhiên liệu tại thành phố Guayaquil (Ecuador) trước khi hạ cánh sáng 28/10 xuống sân bay Opa-locka Executive, gần thành phố Miami, bang Florida.

Jason Miller, một chiến lược gia chính trị thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã hỗ trợ thu xếp máy bay. Trong khi đó, nhật báo Clarín của Argentina đưa tin Santiago Caputo, cố vấn cấp cao của Tổng thống Argentina Javier Milei, đã có mặt tại khu vực biên giới để giám sát chiến dịch và ngăn chặn việc ghi lại hình ảnh quá trình vượt biên.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ông Flavio Bolsonaro vừa thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/10. Sau cuộc bầu cử, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã ra lệnh thu giữ hộ chiếu và cấm ông Flavio Bolsonaro xuất cảnh. Thượng nghị sĩ này hiện bị điều tra với cáo buộc rửa tiền, trong đó có những vụ việc liên quan đến các nền tảng cá cược và hoạt động tài trợ một bộ phim về cha mình. Các cáo buộc hiện chưa được chứng minh trước tòa.

Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết không tìm thấy hồ sơ chính thức về việc ông Flavio Bolsonaro làm thủ tục xuất cảnh tại các trạm kiểm soát biên giới của nước này.

Các quan chức Brazil mô tả vụ việc được lên kế hoạch từ trước, mang mật danh “Alba”. Theo các nguồn tin, việc phát tán thông tin sai lệch về tung tích của ông Bolsonaro cũng là một phần trong kế hoạch. Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu tập đại diện Argentina để yêu cầu giải thích về khả năng chính quyền Tổng thống Milei có liên quan đến chiến dịch.

Trong khi đó, 25 nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump làm rõ liệu các nguồn lực ngoại giao của Mỹ có được sử dụng để hỗ trợ ông Flavio Bolsonaro rời khỏi Brazil hay không.

Cảnh sát Liên bang Brazil đang cân nhắc đề nghị Tòa án Tối cao phong tỏa tài sản và các tài khoản ngân hàng của vị thượng nghị sĩ này. Hiện những thông tin về sự tham gia của chính phủ nước ngoài cũng như vai trò của cựu điệp viên Mossad mới dựa trên các kết quả điều tra được truyền thông công bố, chưa phải kết luận tư pháp cuối cùng.