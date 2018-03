Cựu điệp viên FBI bị buộc tội làm lộ thông tin mật

Một cựu điệp viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại bang Minnesota mới đây đã bị buộc tội làm lộ thông tin mật về hoạt động của cơ quan này cho trang tin The Intercept.

Đài phát thanh Minnesota ngày 28/3 đưa tin Cơ quan an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ trong tuần này đã buộc tội cựu điệp viên FBI Terry Albury cố ý chuyển tài liệu và thông tin liên quan đến quốc phòng cho một phóng viên của một tổ chức truyền thông quốc gia.

Hai tài liệu liên quan cáo buộc này gồm tài liệu đề ngày 17/8/2011 với nội dung về cách thức FBI đánh giá các thông tin mật; tài liệu còn lại không đề ngày, liên quan "những mối đe dọa từ một số cá nhân tại một quốc gia Trung Đông".

Theo cáo buộc, Albury đã không nộp các tài liệu này cho cấp trên có thẩm quyền, mà cung cấp cho một phóng viên trong khoảng thời gian từ tháng 2/2016 đến cuối tháng 1/2017. Danh tính của phóng viên này không được công bố.

Terry Albury bắt đầu làm việc cho FBI từ năm 2000 và là điệp viên nằm vùng người Mỹ gốc Phi duy nhất của FBI tại bang Minnesota. Albury được giao nhiệm vụ liên lạc về vấn đề chống khủng bố tại sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul.

FBI phát hiện sự việc sau khi The Intercept đăng tải loạt bài vào cuối tháng 1 năm ngoái tựa đề "Những quy tắc ngầm của FBI" với nội dung tương tự hai tài liệu bị rò rỉ trên. Sau đó, giới chức FBI xác định 27 tài liệu đã được The Intercept đăng tải, trong đó 16 tài liệu đóng dấu hồ sơ mật, đồng thời phát hiện Albuty đã tiếp cận hơn 2/3 số tài liệu này.

Luật sư biện hộ cho Albury cho hay cựu điệp viên này "nhận trách nhiệm hoàn toàn trong sự việc này".

Đây là vụ rò rỉ thông tin tình báo mới nhất liên quan đến The Intercept. Trước đó, hồi tháng 6/2017, Reality Leigh Winner, nhân viên hợp đồng làm việc cho Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã bị bắt với cáo buộc sao chép và gửi cho The Intercept qua thư điện tử một tài liệu tối mật của NSA liên quan đến nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã tuyên bố ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin mật sau khi phát hiện hàng loạt vụ rò rỉ thông tin từ Nhà Trắng, theo đó cho biết FBI đã lập một đơn vị phản gián mới tập trung vào các vụ rò rỉ.

