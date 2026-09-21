Cựu diễn viên kiêm MC trốn nợ hơn 9 tỷ đồng, cả gia đình khốn đốn

Ngày 18/9, tờ HK01 đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đang dậy sóng trước vụ việc nam diễn viên Vương Hiền Chí thiếu nợ không trả còn bỏ trốn.

Theo đó, cách đây không lâu, Vương Hiền Chí bị một công ty tài chính đệ đơn kiện đòi 2,8 triệu HKD (khoảng 9,2 tỷ đồng) tiền nợ không có tài sản đảm bảo. Vương Hiền Chí chỉ trả nợ được 2 tháng trước khi ngừng thanh toán. Ngày 4/3, thẩm phán Tòa Cấp cao Hong Kong Jack Wong Kin-tong chính thức tuyên bố Vương Hiền Chí phá sản trong phiên xử vắng mặt.

Đáng nói, sau khi được thông qua đơn xin phá sản, Vương Hiền Chí đã trốn biệt tăm sang Canada, không đoái hoài gì đến món nợ khổng lồ của mình.

Ngày 16/9, em gái Vương Hiền Chí - cô Vương Hiền Đức - lần đầu lên tiếng, khẳng định số nợ thực tế của anh trai lớn hơn nhiều so với con số đã công bố trước tòa, xuất phát từ các khoản vay lãi suất cao. Vương Hiền Đức cho biết hơn 10 người đàn ông đã kéo đến công ty gia đình đòi nợ, khiến cả nhà sống trong sợ hãi và bất an suốt 2 năm qua, theo HK01.

Theo Vương Hiền Đức, cha cô trước đây đã nhiều lần đứng ra giúp anh trai trả nợ. Tuy nhiên, các khoản nợ của Vương Hiền Chí giống như một hố không đáy, hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn khiến gia đình buộc phải cắt đứt liên hệ về mặt tài chính với Vương Hiền Chí.

Không chỉ vậy, Vương Hiền Chí còn từng lấy lý do cha bị bệnh cần tiền điều trị để vay tiền bạn bè. Tuy nhiên, số tiền vay không được sử dụng cho việc chữa bệnh của cha. Bởi trong những năm qua, chi phí khám chữa bệnh và nằm viện của cha mẹ đều do họ tự chi trả.

Vương Hiền Đức nói thêm rằng trong khi vẫn xây dựng hình ảnh "tự hoàn thiện bản thân" trên mạng xã hội, Vương Hiền Chí thực chất vẫn sống nhờ tiền chu cấp sinh hoạt phí từ gia đình tại Canada, nơi anh chuyển đến sinh sống từ tháng 2/2026.

"Anh trai tôi là kẻ không có trách nhiệm. Anh ấy mắc nợ rồi lấy lý do cần thay đổi môi trường sống để phủi tay rời đi, trốn ra nước ngoài. Anh ấy để người thân bị cuốn vào những tranh chấp liên quan và phải sống trong cảnh bất an. Cách đây ít ngày, công ty của tôi bị hơn chục người đàn ông bao vây đòi tiền. Khi đó, tôi và các nhân viên trong công ty đều vô cùng bất ngờ và hoảng sợ", em gái Vương Hiền Chí chỉ trích nam diễn viên.

Cựu diễn viên TVB Vương Hiền Chí bị em gái tố nợ thực tế lớn hơn nhiều. Ảnh: Sina.

Ngày 18/9, Vương Hiền Chí lần đầu lên tiếng đáp lại tố cáo của em gái qua một buổi livestream, xuất hiện trong tâm trạng thoải mái, mặc trang phục thời trang, đội mũ, luôn giữ nụ cười trên gương mặt. Khi được hỏi về khoản nợ, Vương Hiền Chí chỉ nói ngắn gọn: "Tôi đang tích cực đối mặt nhưng vì chuyện này liên quan đến gia đình nên tôi cảm thấy áy náy".

Cựu diễn viên không phủ nhận cũng không đưa ra con số cụ thể nào về khoản nợ mà em gái đề cập, cũng không giải thích thêm về việc sống tại Canada suốt thời gian qua.

Thái độ vẫn thoải mái chia sẻ cuộc sống nhàn nhã tại Canada của Vương Hiền Chí giữa lúc gia đình lên tiếng tố khổ vì nợ nần khiến nhiều cư dân mạng bất bình, một số người còn mỉa mai so sánh Vương Hiền Chí với các nghệ sĩ từng phá sản khác trong giới giải trí xứ Cảng Thơm.

Vai diễn sát nhân Trịnh Hiểu Đông trong bộ phim Bằng Chứng Thép của Vương Hiền Chí để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Ảnh: Sohu.

Vương Hiền Chí sinh năm 1970, là diễn viên và người dẫn chương trình đình đám của TVB. Anh có khả năng diễn xuất khá tốt và từng tham gia nhiều phim truyền hình giờ vàng của TVB. Trong đó, vai sát nhân Trịnh Hiểu Đông trong bộ phim Bằng Chứng Thép của Vương Hiền Chí từng để lại ấn tượng khá sâu sắc với khán giả. Ngoài ra, anh còn gây tiếng vang với tác phẩm Nghịch Thiên Kỳ Án.

Sau khi rời làng giải trí, Vương Hiền Chí chuyển sang lĩnh vực từ thiện - y tế, từng giữ chức Chủ tịch Đông Hoa Tam Viện nhiệm kỳ 2018-2019 và được trao Huân chương Đồng Tử Kinh (Bronze Bauhinia Star) ghi nhận đóng góp từ thiện, theo SCMP.